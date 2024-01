Roberto Cox reveló desconocido detalle en juicio contra Nicolás Zepeda: “Hubo un momento muy dramático”

Roberto Cox entregó nuevos detalles en Podemos Hablar del proceso judicial contra Nicolás Zepeda, quien fue nuevamente declarado culpable de la desaparición y muerte de la joven japonesa Narumi Kurosaki,

El periodista fue el enviado de Chilevisión para cubrir el segundo juicio contra chileno en Francia, quien fue condenado a 28 años de cárcel.

“Si me preguntas a mí, yo creo que efectivamente él mató a Narumi y la hizo desaparecer. Nicolás Zepeda tiene un punto cuando dice que no hay pruebas concretas sobre cómo, cuándo y dónde murió Narumi. Nadie sabe qué pasó en esa famosa habitación 106″, comenzó diciendo.

Respecto de este caso, el comunicador entregó detalles hasta ahora desconocidos. En su participación en el próximo capítulo, no sólo ahondó en la compleja personalidad del chileno, sino que además una apreciación clave que lo delataría como culpable del crimen.

Pero, “para mí, lo que más lo delata a él es la actitud que ha tenido en los dos juicios, donde él escucha a la madre de su ex polola llorando y a él no se le mueve ni una pestaña“, reveló Cox.

La compleja personalidad de Zepeda

Por otro lado, el periodista abordó lo que pudo conocer sobre Zepeda en este proceso, asegurando que “es una persona compleja y te das cuenta de eso en la forma que tiene de hablar, de responder las preguntas”.

“Tiene un coeficiente intelectual alto, es una persona narcisista, incluso decían que es muy manipulador“, explicó; sin embargo, enfatizó que “los psiquiatras dijeron que no tenía ninguna patología psicológica, psiquiátrica, ninguna enfermedad mental”.

Continuando con aquello que más llamó su atención en este segundo juicio, es la falta de emoción del chileno al momento de hablar de la desaparición de Narumi.

“Cuando hablaban de Narumi, de su desaparición, de su muerte, él no se emocionaba, pero él sí se emocionaba y lloraba desconsoladamente cuando hablaba de la angustia que estaba sufriendo por estar tras las rejas“, dijo.

“Hubo un momento muy dramático, en la sala no volaba una mosca, casi todo el mundo tenía una lágrima atragantada… pero verlo a él, que están hablando de su ex pareja que murió, que desapareció, que hace 7 años no se sabe nada de ella, y sin mostrar algún grado de tristeza, de dolor, de frustración por no poder encontrarla, eso a mí siempre me llamó muchísimo la atención, cerró.

Éste y otros antecedentes sobre el caso de Narumi, serán dados a conocer por Roberto Cox en el próximo capítulo de Podemos Hablar, emitido este viernes después de las 22:30 horas.

