Este domingo, la ex presidenta Michelle Bachelet arribó a Chile a una semana exacta de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El viaje de la ex mandataria ha generado especulaciones por un posible apoyo a la candidatura de Gabriel Boric, aunque ella no puede informar cuál será su voto. Estos cuestionamientos también fueron planteados por Iván Moreira.

El senador UDI usó su cuenta de Twitter para referirse al viaje de Bachelet. Según expresó, la llegada de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se da en un periodo de “desesperación” del candidato de Apruebo Dignidad.

En un video, el parlamentario señaló: “No hay duda que el constante y perseverante avance de Kast en las encuestas ha determinado, con desesperación, llamar a la ex presidenta Bachelet para que vuelva a Chile a darle el empujón final a la campaña de Boric”.

Tras esto, expresó que “ella está siendo un aval para lo que pudiese ser un gobierno de Boric, que claramente va a destruir al país”.

Hay que recordar que el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, ya se había referido a la llegada de Michelle Bachelet al país. Según expresó, “por el cargo internacional que ostenta, creo que no debiera, a mi juicio, mezclarse en la política contingente”.

Debido al protocolo sanitario por la pandemia del COVID-19, y a su espera del resultado del examen PCR, la ex mandataria no ha hablado con la prensa.

Revisa las declaraciones de Iván Moreira