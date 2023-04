Senadora Campillai solicitó desafuero de diputada Cordero: “Esperé todo este tiempo por una disculpa”

Durante la jornada de este jueves, la senadora independiente Fabiola Campillai presentó la solicitud de desafuero en contra de la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN), luego de sus polémicos dichos en que desestimó la ceguera de la parlamentaria.

Recordemos que en entrevista con El Conquistador FM, Cordero afirmó que “se descubrió que (Campillai) ve. Yo te dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna porque ella tiene un ojo bueno”.

“Ella no es totalmente ciega. Tiene un ojo que le funciona. Ella no es ciega total”, dijo la médico cirujano de profesión, cuestionando la pérdida de visión que el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, le proporcionó al disparar una bomba lacrimógena en su rostro durante el estallido social.

Los dichos de la diputada generaron el repudio transversal por distintas fuerzas políticas, desde parlamentarios de la oposición hasta el propio presidente Gabriel Boric, quien hizo un llamado a que “no permitamos el negacionismo ante violaciones a los Derechos Humanos”.

“Esperé todo este tiempo por una disculpa”

En conversación con el programa Contigo en Directo de Chilevisión, Campillai explicó que solicitó el desafuero de la diputada Cordero para dar paso a una querella por “injurias con publicidad”.

“Esto ha sido terrible, fue como un ataque muy violento y revictimizante, porque volvemos de nuevo a vivir la pena, el dolor de lo que hemos pasado (…) Yo esperé todo este tiempo por una disculpa, pero eso no llegó y hoy ya es muy tarde“, sostuvo.

En ese sentido, señaló que “hoy vamos a firmar un precedente porque no cualquier persona puede hablar de ti, no cualquier persona puede hablar cosas que sabemos que son mentiras”.

“Nosotros la pasamos muy mal, yo soy una víctima de violaciones a los derechos humanos durante el estallido por parte de un agente del Estado que hoy ya está tras las rejas y está pagando lo que hizo”, agregó.

Sumado a lo anterior, complementó que “hay un juicio completo que duró más de cuatro meses, una investigación de alrededor de tres años, hubo testigos, peritos y médicos que confirman todo lo que tengo y lo que tuve con relación a la lacrimógena que fue lanzada de parte del ex carabinero“.

Consultada sobre las disculpas de Cordero que nunca llegaron, reconoció que “en algún momento tuve la esperanza, pero por la forma de ser de ella, que es una persona negacionista y está acostumbrada a salir en esta radio y ningunear y tratar mal a toda la gente, incluso al presidente (…) de ella ya no podía esperar nada como una disculpa ni nada por el estilo, pero lo esperé todo este tiempo y no llegó”.

En caso que prospere la querella en contra de la médico, la senadora afirmó que “no soy yo quien debe demostrar que estoy ciega, va a tener que ser ella quien tiene que demostrar que yo veo. Pero eso va a ser imposible y si logramos este desafuero y le damos curso a la querella, de antemano les digo que ella la va a perder“.