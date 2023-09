Seremi de Salud decomisó 1.400 kg de salmón vencido de distribuidora en La Reina

Mil cuatrocientos kilos de salmón vencido fueron decomisados desde una distribuidora ubicada en La Reina. La Seremi de Salud inició un sumario por mantener en una misma instalación productos no aptos para el consumo humano con pescado que se iba a comercializar. La autoridad sanitaria fue alertada por los vecinos de la calle Príncipe de Gales por malos olores, es por ello, que se realizó la fiscalización la distribuidora Pacífico Sur, donde se encontraron con estos productos en mal estado con fecha de vencimiento junio de este año, los que estaban mezclados con los que sí estaban en buenas condiciones. Los pescados y salmones fueron decomisados por la Seremi de Salud junto con la Municipalidad de la Reina. Sin embargo, la distribuidora no quedó clausurada pero las autoridades iniciaron un sumario que podría terminar en una multa de 1.000 UF, mientras que la empresa aseguró que la mercadería no iba a ser vendida. ¿Cuáles son los riesgos para la salud de haber llegado al consumidor? Lo vemos en la siguiente nota.