Una macabra situación fue la que dio a conocer recientemente un tiktoker, quien denunció que en la población Armando Alarcón del Canto, ubicada en la comuna de Hualpén, región del Biobío, varios gatos han muerto envenenados; entre otros, el suyo.

Una de las víctimas fue Corono, el felino adoptado por Asher, quien relató lo sucedido a través de sus redes sociales. “Hola. Me llamo Corono y me mataron”, es la impactante frase con la que comienza el video publicado.

Según el hombre, un vecino le había comentado hace un tiempo que alguien del sector estaba dando un veneno mortal a los gatos de la población. “Nosotros no quisimos creerlo“, indicó.

Sin embargo, durante los primeros días de febrero, al irse de vacaciones, ocurrió lo temido. “Mi mamá me llama el miércoles y me dice que el gato no aparece, hasta que el viernes 4 de febrero lo encuentran muerto en la esquina de una casa”, detalló.

Al momento en que hallaron su cadáver, este no presentaba ningún tipo de heridas que pudiesen indicar un atropello, pelea con otro animal o golpes de algún tipo. “Estaba inflado y con baba en la boca”, señaló Asher.

Finalmente, en el clip compartido sostuvo que en el sector en donde vive, ha ocurrido lo mismo con al menos seis otros gatitos y las denuncias siguen al alza a medida que pasan los días.

Puedes ver a continuación el video