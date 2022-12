¡Hará historia! Stéphanie Frappart será la primera mujer en arbitrar un mundial de fútbol masculino

(EFE / CHV Noticias) – En la penúltima jornada de la fase de grupos del Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, la árbitra Stéphanie Frappart se convertirá esta jornada en la primera mujer que dirige un partido del Mundial masculino.

La juez francesa será la encargada de arbitrar el duelo decisivo entre Costa Rica y Alemania, donde ambas selecciones disputarán su posibilidad de quedarse con uno de los dos cupos para avanzar a los octavos de final en el Grupo E.

Ante esta tarea, Frappart aseguró que sentirá “una gran emoción”, pero que tendrá que “canalizarla” para hacer un buen arbitraje. “Cuando me enteré, la emoción fue enorme, no me lo esperaba, estoy muy orgullosa de representar a Francia en el Mundial”, dijo en declaraciones distribuidas por la FIFA.

En la misma línea, agregó que “voy a sentir mucha emoción al entrar en un estadio de un Mundial que seguramente estará lleno y donde habrá muchas expectativas”, comentó. “Pero enseguida habrá que centrarse en el juego porque habrá que tomar buenas decisiones. Haces una buena actuación cuando te centras en el objetivo esencial, el terreno”, finalizó.

Frappart (38 años) ya se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de fútbol masculino en la Ligue 1 de Francia, la Champions League y en la Eurocopa. De esa forma, sumará un nuevo hito a su exitosa carrera.

Por su parte, el encuentro entre Costa Rica y Alemania podrás disfrutarlo por las pantallas de Chilevisión, ya que será transmitido en vivo a las 16:00 horas.