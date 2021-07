La indignación aumenta entre los vecinos de un condominio de Quinta Normal, quienes reclaman que desde hace cuatro días no tienen acceso a agua potable en sus departamentos. El recinto está compuesto por cuatro torres que albergan a cerca de 500 personas, quienes no han podido consumir el suministro debido a la rotura de una matriz. Desde la administración aseguran que están trabajando para resolver el problema, pero que en el intertanto han facilitado estanques de agua hasta donde los habitantes deben ir cada vez que necesiten el vital elemento. Sin embargo, algunos afectados dicen que estos contenedores no dan abasto ante la gran cantidad de viviendas, reclamando una supuesta mala gestión que se arrastraría desde antes.