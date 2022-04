Cronología del Caso Narumi: La desaparición de la japonesa y el desenlace del futuro de Nicolás Zepeda

Tuvieron que pasar casi seis años para que se diera inicio al juicio por la desaparición de la joven japonesa, Narumi Kurosaki, en contra del chileno Nicolás Zepeda, el único y principal sospechoso, quien niega tajantemente los hechos y ha insistido en su inocencia desde que se le señaló como el posible culpable.

Si bien el cuerpo de la joven aún no ha sido encontrado, todas las pruebas apuntan a Zepeda como el culpable de acabar con la vida de Narumi, con quien mantuvo una relación sentimental que habría terminado abruptamente en Francia, país en el que fue vista por última vez el pasado 5 de diciembre de 2016, un día cuyos hechos y nuevos antecedentes han vuelto a salir a la luz en el juicio que comenzó el pasado 29 de marzo en la ciudad de Besanzón.

¿Qué pasó el último día que Narumi fue vista con vida y en qué está el juicio que ha mantenido la atención de Chile, Francia y Japón? Aquí una breve cronología del caso.

5 de diciembre de 2016: Desaparición

El pasado 5 de diciembre de 2016, Narumi Kurosaki recibió en su residencia universitaria a Nicolás Zepeda, quien había viajado hasta Besanzón, para verla y arreglar su relación sentimental. En ese entonces, la joven mantenía un vínculo con Arthur Del Piccolo desde fines de septiembre de ese mismo año.

Fuertes gritos y golpes provenientes de la habitación de la joven alertaron a los compañeros del lugar, quienes por miedo se escondieron.

Esa misma noche, Arthur acude hasta la residencia para hablar con Narumi, quien le habría dicho por mensajes, que ahora cree fueron enviados por Zepeda, que estaba con una persona.

La denuncia de su desaparición ocurrió días después.

23 de julio de 2020: Extradición

Tras una serie de diligencias, Francia pidió extraditar a Zepeda desde Chile, acusado del homicidio de la joven japonesa. La orden se concretó el 23 de julio de 2020, cuando personal de la PDI llegó hasta su casa en Viña del Mar para llevarlo hasta el aeropuerto.

El 24 de julio fue puesto en prisión preventiva.

29 de marzo de 2022: Inicio del juicio

En junio de 2021, el fiscal de Besanzón, Etienne Manteaux, dio a conocer que el chileno sería juzgado durante el primer semestre de 2022, juicio al que se le dio inicio este 29 de marzo y en el que arriesga cadena perpetua.

En su primera declaración, el chileno calificó lo que está enfrentado como una “horrible acusación, una acusación monstruosa“.

“Hace cinco años que Narumi desapareció y desde entonces ha sido una pesadilla, hace cinco años que tengo a Narumi en mis pensamientos y la inmensa pena de su familia. No hay día que pase que no los tenga presente”, expresó en el tribunal. “Yo no maté a nadie, niego con toda mi fuerza los cargos que se me acusan y espero que este juicio traiga verdad”, agregó.

🇫🇷📡 JUICIO EN FRANCIA

Nicolás Zepeda realiza sus primeras declaraciones ante el tribunal. Le preguntan sobre las razones de su viaje a Europa en diciembre de 2016 ⬇️@CHVNoticias pic.twitter.com/FTfqRNwIgr — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) March 29, 2022

Si bien han sido varios los antecedentes que han salido a la luz durante el juicio, hay algunas situaciones que han llamado la atención.

Por ejemplo el 7 de abril cuando en medio de la declaración Nicolás Zepeda no aguantó y lloró y gritó, mientras insistía en que no acabó con la vida de Narumi.

También se revelaron las pericias psicológicas del acusado. Entre los resultados se llegó a la conclusión de que Zepeda tiene una autoestima elevada, tendencia a la dominación social, baja tolerancia a las frustraciones y un coeficiente intelectual superior al promedio.

A Zepeda se le quiere juzgar por asesinato con premeditación, algo que le puede costar la cadena perpetua, condena que fue solicitada este lunes 11 de abril por el Fiscal Étienne Manteaux.

“No le encuentro el más mínimo atenuante, señor Zepeda”, sostuvo el persecutor francés, de acuerdo a lo consignado por el medio local L’Est Republican. “Nicolás Zepeda se comportó como un macho dominante, para quien la persona amada constituye un elemento de su patrimonio”, fueron parte de sus declaraciones.

Finalmente, este martes se espera que se de a conocer la sentencia para el chileno de 31 años.