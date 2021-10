Queda poco menos de un mes para las Elecciones Generales de este 2021, en las que se elegirá al próximo Presidente de la República de Chile. Uno de los postulantes a llegar a La Moneda es Marco Enríquez-Ominami (PRO), quien ya se ha presentado a comicios anteriores y que en esta ocasión se enfrentó a algunas dificultades, derivadas de su implicación en el denominado caso OAS, del que fue absuelto.

“Es cierto que me inscribí al último, me costó harto. Entre algunos fiscales, operadores políticos, periodistas me metieron en un barro del cual tuve que salir y me costó mucho. Pero lo logramos”, le dijo ME-O a Rafael Cavada en CHV Noticias. Aunque destacó que “voy tarde” en esta carrera al sillón presidencial, el aspirante aseguró que su candidatura va al alza.

Con respecto a los ejes centrales de su campaña política, Enríquez-Ominami dijo que “voy con ganas de abordar los temas que importan, los temas de la gente, el sentido común”. Además, aseguró que quiere ser quien enfrente “al candidato de la segregación, al candidato de las castas -Kast-, al candidato que sabe de pagar impuestos fuera de Chile, que no tiene nada de patriota y que hace propuestas que no funcionan”.

La revelación de la política y su mirada en economía

Cuando Marco Enríquez-Ominami se postuló para ser Presidente de la República en 2009, se le consideró como una “revelación” dentro de la Concertación chilena. A pesar de aquello, el camino ha ido cuesta arriba y no ha logrado superar los resultados de su primera votación.

Consultado sobre la posibilidad del surgimiento de “una izquierda más combativa” que recuperó las banderas que él tomó en algún momento, Enríquez-Ominami señaló que hay diferentes maneras de ver esto. Y es que para el candidato las posturas son diferentes, ejemplificando esto con su propuesta de plebiscito por una constituyente cuando desde Revolución Democrática apoyaron los cabildos.

“Yo creo que estamos en un debate que está muy manipulado”, aseguró el candidato presidencial por el Partido Progresista (PRO) en CHV Noticias, mencionando lo que sucede actualmente con la inflación y criticando las posturas en contra de una cuarta extracción de los fondos de las AFP. En esta entrevista, el político chileno expresó que “le quieren echar la culpa a la gente por defender su cuarto retiro. Y Provoste y Boric, de oposición, fraternos, le quieren poner impuesto a esto”.

Tras esto, y refiriéndose a las utilidades de diferentes empresas, bancos y AFP, Marco Enríquez-Ominami expresó: “Plata hay, gordos de plata estamos (…) El tema es que hay plata y está mal repartido el asunto”.

Para continuar con sus emplazamientos a otros candidatos presidenciales, ME-O dijo: “Me preguntan mucho: ‘¿Por qué va por cuarta vez?’. Yo encuentro más sorprendente que Kast sea candidato, con las ideas que dice. Mucho más complicado como pregunta es: ‘¿Cómo puede ser que tengamos a Bolsonaro y a Trump de candidatos en Chile”.

Por todo esto, Marco Enríquez-Ominami señaló sobre un eventual gobierno: “Yo propongo algo súper simple. Un cambio muy radical de raíz, en paz, pero también con otras cifras, otra mirada en economía. Porque han mentido mucho, han manipulado”. Y con respecto a sus propuestas, mencionó que estas son “enderezar la economía, crear empleo”.

Finalizando sobre la economía, el abanderado hizo un llamado. “Yo lo que digo es que en la oposición unámonos ahora y aprueben este miércoles el cuarto retiro. Hay mucha plata en Chile, no es ilimitada”, expresó.

La situación de José Antonio Kast

En esta conversación en CHV Noticias, Marco Enríquez-Ominami habló sobre el liderazgo de José Antonio Kast en las encuestas presidenciales, comparándolo con otros presidentes de América.

“Yo creo que ha logrado camuflarse como lo hizo Bolsonaro en su minuto. Y escuché a la presidenta del Colegio Médico encontrándolo simpático”, señaló ME-O sobre el líder del Partido Republicano.

Con respecto a las ideas de Kast, Marco Enríquez-Ominami dijo que “son propuestas iguales a las de Piñera. Es el hijo de la segregación, es una familia que ha segregado, que ha vivido siempre en una casta”. “El tipo no ama a Chile. Sus ideas se están haciendo. Él es el retroceso”, complementó quien busca llegar a La Moneda en las próximas elecciones presidenciales.

Por otra parte, sobre su postura política y cómo se enfrenta él a la carrera presidencial y a un eventual gobierno, Enríquez-Ominami destacó: “Conozco el camino y les digo que a diferencia de Provoste y Boric, yo quiero gobernar con la ciudadanía, con la Democracia Cristiana, con el Partido Humanista, con Gabriel Boric, con Yasna Provoste, con Carolina Goic que está en contra de un cuarto retiro. Con todas las fuerzas de oposición lo más ancha posible“.

En la conversación, ME-O también apuntó contra la deuda de pensión alimenticia de Franco Parisi y se refirió a sus diferencias y semejanzas con Yasna Provoste y Gabriel Boric.