“No soy celópata”: ¿A qué hora ver a Carla Jara en Podemos Hablar?

Carla Jara estará en un capítulo especial de Podemos Hablar este viernes. El programa conducido por Julio César Rodríguez tendrá la versión exclusiva de su quiebre matrimonial con Francisco Kaminski.

“Después de muchas invitaciones del programa PH, me decidí a venir porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca”, anunció la ex Mekano en la promoción del estelar.

Cabe recordar que durante las últimas semanas Carla Jara se vio envuelta en una polémica, luego de que Francisco Kaminski anunciara su separación en “buenos términos” tras 11 años de matrimonio y un hijo en común.

El problema fue que la actriz desmintió las palabras de su ex marido y apuntó a que habría un infidelidad y una tercera involucrada en el quiebre, que luego se conoció se trataba de Camila Andrade, compañera de trabajo del animador.

¿A qué hora ver Podemos Hablar con Carla Jara?

El capítulo especial de Podemos Hablar con Carla Jara se podrá ver en vivo a través de las pantallas de Chilevisión y su señal online este viernes 19 de abril.

El programa comenzará a partir de las 22:30 horas (hora local), inmediatamente después de CHV Noticias Central.

Síguenos en