Adriana Barrientos reveló que Tinder le cerró su cuenta: “La abstinencia termina cuando llegue el amor”

Este fin de semana, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, en donde la modelo y rostro televisivo Adriana Barrientos participó como una de las invitadas.

En una íntima conversación junto al resto de los invitados y su animador, Jean Philippe Cretton, confesó que ha tenido algunos inconvenientes en cuanto a su vida personal, especialmente en materia de relaciones de pareja.

La Leona comenzó contando que había hecho algunos cambios en su rutina hace algunos años y eso le había ayudado a ver a los hombres desde otra perspectiva.

“Hace mucho tiempo yo practico yoga y aprendí que la energía más poderosa del mundo es cuando tú tienes intimidad con un hombre“, dijo la ex chica reality.

En esa misma línea, la también influencer agregó que “el tema del yoga también implica un crecimiento espiritual que me ha servido mucho. Soy una persona mucho más buena, más pura. En yoga piden estar largos periodos para poder limpiar tu alma y no mezclar tus energías con otras personas. Y debido a eso he estado en abstinencia de intimidad“.

Tras la reflexionar, Adriana también explicó que esta “pausa” en sus relaciones se debía también a que no hubo chance de salir con alguien durante este tiempo.

“En todo caso, no he tenido oportunidad de nada tampoco y tú sabes que la oportunidad hace al ladrón“, dijo.

¿Qué pasó con Tinder?

Ante la confesión, Barrientos fue consultada por las aplicaciones de citas y si había intentado buscar “oportunidades” de esa forma.

“La cuenta de Tinder me la cerraron, no he salido con nadie hace un año y en Tinder me decían que no debería suplantar la identidad, no creían que era yo. El periodo de abstinencia termina cuando llegue el amor y ese es el tema no ha llegado; ando como gato de cabra”, comentó.