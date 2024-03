“Mi papá o mi tío”: Tomás Vodanovic reveló parentesco con histórico presentador del Festival de Viña

Durante la noche del viernes, el alcalde del Maipú, Tomás Vodanovic, confesó haber cumplido un sueño que tenía desde muy pequeño, el cual había generado dudas sobre su familia durante más de 20 años.

A través de su cuenta de Instagram, mostró su anhelado encuentro con el reconocido animador de televisión y próximo jugado de Got Talent Chile, Antonio Vodanovic, y despejó las dudas sobre cuál era el parentesco entre ambos.

¿Qué dijo el alcalde de Maipú sobre Antonio Vodanovic?

“Después de una vida de espera, hoy cumplí mi sueño de conocer a Antonio Vodanovic”, comentó la autoridad maipucina junto a una fotografía con el presentador, a quien se encontró en los pasillos de Chilevisión.

Tal como él mismo dio a conocer, “desde que tengo 5 años lo primero que me preguntaban era si era mi papá o mi tío“, sin embargo, confesó que era la primera vez que podía verlo en persona.

Dicho encuentro se dio debido a que ambos Vodanovic, además de Diana Bolocco, Katherine Salosny y el Flaite Chileno, fueron invitados al estudio de Podemos Hablar, en donde junto a JC Rodríguez comentaron la contingencia y sus momentos más íntimos.

En los comentarios del posteo de Tomás, muchos de sus seguidores destacaron el parecido que tiene con Antonio, incluso incitándolo a hacerse una prueba de ADN. “Tienen un aire”, “Igual se parecen” y “Ya, pero ¡¿hablemos del parecido?!”, fueron algunas de las reacciones de la gente.

Cabe destacar que hace algunos años, el alcalde Vodanovic ya había sido consultado sobre un posible vínculo sanguíneo con el animador. Específicamente, en el matinal Contigo en la Mañana, la autoridad explicó: “No sé si es pariente mío lejano, creo, porque todos los Vodanovic alguna conexión tenemos, pero nunca he estado con él. Nunca he compartido con él, así que haber si algún día se da”.

Revisa el posteo de Tomás Vodanovic:

