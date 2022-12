Hasta las lágrimas: Álvaro Quezada se coronó campeón de Pasapalabra Mundial con emotiva dedicatoria

Chilevisión emitió este miércoles el capítulo 164 de Pasalabra Mundial, donde el participante Álvaro Quezada se coronó como el flamante ganador tras completar el rosco del programa.

Acertando a la palabra “invisible”, el concursante logró adivinar los 25 términos en un emocionante capítulo en que se enfrentó a Ítalo Tamburrino, quien en junio de 2018 ganó la competencia en un histórico episodio.

Luego de dar con todas las palabras, Quezada recibió un fuerte abrazo de Tamburrino y de Julián Elfenbein, conductor del popular espacio de Chilevisión.

“Estamos muy emocionados como equipo porque eres un jugador muy querido y por el público especialmente. Eres muy sencillo y muy inteligente”, señaló Elfenbein, quien le consultó a quién le gustaría dedicar este triunfo.

Con una evidente emoción, Álvaro indicó que le dedica este premio a su familia. “Esto va para mi compañera Susana, mi señora que siempre me apoyó. Me inscribió en el primer casting y me llevó engañado”, dijo.

Mientras daba su discurso, el jugador no pudo contener las lágrimas siendo contenido por Julián. “Este es un premio muy importante en tiempos tan difíciles para Chile y el mundo. Tú quieres asegurar la universidad de tus hijos y ayudar a tu familia, eres una persona encantadora y un talento único”, indicó el conductor.

De esta manera, Álvaro Quezada se convirtió en el primer ganador chileno de la actual temporada de Pasapalabra, la cual reúne a participantes que han concursado en otras versiones alrededor del mundo. Además, se hizo acreedor de $28 millones que destinará principalmente para la educación de sus hijos.