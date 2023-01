Álvaro Salas echó al agua a Iván Arenas con anécdota universitaria: “Para que no lo pillaran, se tiró por un cerro”

Las anécdotas están a la orden de la noche en Podemos Hablar de Chilevisión, sobre todo si hay invitados estelares tan graciosos como Iván Arenas, Claudio Moreno, Juan Alcayaga y Álvaro Salas.

En el capítulo que se estrenará la noche de este jueves, después de CHV Noticias Central, el humorista revelará una divertida vivencia que tuvo con el recordado Profesor Rossa cuando eran estudiantes universitarios.

Según contó en el adelanto del programa, todo ocurrió cuando Álvaro iba camino a clases y estaba esperando la micro en el paradero.

“No había nada, ni una casa, el puro paradero. Yo estoy esperando la micro y detrás del paradero hay un cerro, pero bien en pendiente, no anda nadie por ahí, ni un animal”, comenzó relatando.

“Y de repente se escucha un ruido en los arbustos y digo ‘qué rara esta hue…‘. Viene subiendo una persona, escalando con las manos, entierrado entero y, este es el detalle importante: Con la ropa bajo el brazo“, continuó.

“Pero no solamente era raro que era un ser humano, sino que era este hue… (apuntando a Iván Arenas)”, remató.

De esa manera dejó al descubierto a su colega: “(Iván) venía arrancando casi in fraganti, a punto, y para que no lo pillaran este hue… se tiró por un cerro pa’ abajo. Yo no fui a clase, porque lo tuve que llevar a la casa para que se bañara y prestarle ropa para que se cambiara”, cerró.

¿De qué venía arrancando? Eso aún está por averiguarse.