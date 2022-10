Anahí vuelve a la música junto a Juan Gabriel: Estrenan moderna versión de éxito compuesto para Rocío Durcal

A seis años de su partida, Juan Gabriel sigue vigente en el cancionero popular de Latinoamérica. Este jueves se estrenó una nueva producción póstuma del cantante mexicano, que cuenta con la colaboración de la ex vocalista de RBD, Anahí.

La intérprete volvió a la música de la mano del Divo de Juárez, con quien estrenó la canción Déjame Vivir, éxito original escrito y producido por el astro mexicano para su eterna amiga Rocío Dúrcal en el año 1984.

A través de una transmisión en vivo, la artista expresó su emoción por cantar a dúo con la leyenda de la música mexicana. “Estoy muy emocionada de cantar algo de Juan Gabriel. Espero que donde quiera que su alma esté, se sienta orgulloso de este trabajo juntos“, indicó.

“Lo conocí hace años, por allá del 2009 cuando me invitó a su casa de Cancún”, recordó la cantante, quien en ese viaje grabó una canción inédita con Juan Gabriel que nunca salió a la luz.

“Un día me dijo que no, que no íbamos a grabar esa, que él quería algo que fuera más conmigo, mucho más fuerte, más con mi personalidad“, relató.

Asimismo, entregó detalles sobre cómo se gestó la grabación de Déjame Vivir. “Pasó el tiempo, pensé que él ya se había olvidado de mí, hasta que un día, años después, me llamó e invitó a Los Ángeles para ir a grabar esta canción”.

“En ese momento, yo estaba embarazada de mi primer hijo, Manuelito, y no lo sabía nadie. Así que a Juan Gabriel fue de las primeras personas a quien se lo confesé“, reveló.

Cabe mencionar que esto significa el gran regreso musical de Anahí, quien no lanzaba material propio desde 2016 cuando presentó su última producción, Inesperado. Posteriormente, se dedicó a su vida familiar.

Escucha la canción acá: