El duro análisis de Andrés Celis sobre Gonzalo de la Carrera: “Le recomendaría que fuera a un médico”

Durante su participación en el programa Podemos Hablar, el diputado RN fue consultado sobre los colegas del Congreso que tiene más diferencias y no dudó en mencionar a De la Carrera. "No puedo entender su forma de actuar, de convivir, que no sea fundado en un tema de salud", apuntó.