“Mañana seguiré con tu marido y vas a llorar”: La dura advertencia de Anita Alvarado a Daniela Aránguiz

Este viernes, en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Anita Alvarado fue consultada por su opinión sobre la bullada relación de Daniela Aránguiz y Jorge “Mago” Valdivia durante este último tiempo.

La “Geisha” no dudo en contestar y lanzó una dura crítica hacia la influencer. “¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma”, dijo en el backstage del programa de Chilevisión.

Pero Aránguiz no tardó mucho en responder aquellos cuestionamientos y a través de una historia de Instagram lanzó un duro comentario sobre el pasado de Anita.

“Como una mujer que vendió su cuerpo durante años habla de dignidad. Me da risa que una prostituta esté hablando de ser digna, cuando lo más indigno es que tu vagina tenga precio”, dijo sin pelos en la lengua la panelista de TV.

A lo anterior agregó que “no tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú no le enseñaste a no tener valor de meterse con hombres casados y con familias. Eso sí no es tener dignidad, ¿Andar escondida por nada o por plata?”

La respuesta de Anita

Pero el cruce de ambos rostros no quedó solo en eso, ya que Alvarado volvió a responderle a Daniela, con una dura advertencia.

“Bueno llegó la hora de responderte Daniela. Siempre he dicho que la gente básica no tiene más que sacar mi pasado, el que yo misma comenté. Hoy y solamente hoy porque tengo cosas que hacer, no seguiré respondiendo”, dijo en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea finalizó diciendo que “eso no es vigilar a mi marido, ni llorarle para que ponga una historia para que la gente crea que me ama, la mía fue por plata, y la tuya es por lata. Mañana seguiré con tu suegro y marido, y vas a llorar”.