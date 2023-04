“Destruí a mi hija con ese live”: El mea culpa de Anita Alvarado tras polémica con Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz

Diciembre del 2022 y Anita Alvarado destapaba una polémica de aquellas al revelar en un live de Instagram que Jorge Valdivia mantuvo una relación con su hija, Angie Alvarado, cuando ella tenía 17 años y él estaba casado con Daniela Aránguiz.

La Geisha chilena será parte de un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde comentó que llegó a ver a 93 mil personas conectadas en la transmisión que estaba realizando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anita Alvarado (@anitaalvaradom)

Sin embargo, Alvarado reconoció que hacer esas polémicas declaraciones tuvieron repercusiones en su relación con su hija.

“Yo destruí a mi hija con ese live, la destruí, ¿sabes por qué?, porque tal vez esa mujer toda la vida iba a quedar con la duda, de lo que su esposo le decía que era mentira, pero tarde o temprano todas las verdades salen a la luz”, expresó durante el episodio que se emitirá este sábado en Chilevisión.

En esa línea, comentó que “me entró estrés porque no dimensioné el impacto. Me dio crisis de pánico ver a mi hija que estaba mal, por las redes, porque la gente… Chile es tan complicado que un día está contigo y otro día no está contigo”.

“Mi hija me dijo ‘mamita yo la amo’ y yo le dije ‘hija, yo también, pero esa mujer tenía esa espina en su corazón ella quería saber'”, continuó relatando.

Finalmente, la Geisha reveló que mantiene una demanda contra Aránguiz a causa de las “mentiras” que ella dijo: “Si decidí demandar fue por las mentiras que ella dijo, que dijo que habíamos recibido dinero, que eso es una falta grave, que sus suegros se separaron por culpa mía”.