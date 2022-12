Anita Alvarado reveló macabro plan de su última pareja contra ella: “El jardinero sintió miedo y me lo mostró”

Durante la última transmisión del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, una confesión de Anita Alvarado remeció a los televidentes que veían el programa durante la noche del viernes.

Y es que de entrada, el rostro televisivo contó que durante este año debió hospitalizarse debido a una grave anemia que sufrió y que le hizo pensar que podía perder la vida.

Tras esa complicación de salud, Alvarado dijo haber sentido preocupación por sus hijos, sobre todo por el menor, que tiene ocho años. Entonces dejó estipulado que su padre no podía hacerse cargo de él. Fue ahí cuando reveló un macabro plan que su último marido tenía preparado para ella.

“Menos mal que tengo escrito todo, qué pasa, por qué esta persona no puede quedar con mis hijos, por qué esta persona no puede reclamar a mis hijos. Porque ahí van detalles profundos de por qué esa persona no puede”, comenzó diciendo.

“Él me mandó a hace una fosa común, en el patio de mi casa. Una fosa, al jardinero, le mandó a hacer una fosa para mí, le escribía. Y al jardinero le dio tanto miedo, porque decía ‘preocúpate de que si la Anita cabe en esa fosa’, con medidas, con todo, para meterme dentro de esa fosa”, continuó.

“Entonces, él sintió miedo y me lo mostró y ahí es cuando yo fui a la PDI y a la Fiscalía, yo dije ‘esto no puede ser'”, comentó la figura televisiva ante un pasmado Jean Philippe Cretton.

Ante las preguntas desconcertadas del conductor, la histórica de la televisión chilena dijo que “no creo que haya sido broma, yo creo que él creía que el jardinero era capaz, por plata, de hacerlo”.

Sobre qué ocurrió después de la presentación de esos antecedentes, la mujer manifestó ofuscada que “fue la PDI y tú sabes que no pasó nada, nada, ¡porque estamos en Chile! No pasó nada. Y él es gerente de una minería importante de excavaciones, entonces él sabe de excavaciones”.

Por último, Alvarado dio por cerrado el siniestro capítulo con su ex pareja diciendo que “no me interesa nunca más, yo agradezco a Dios que a ese hombre nunca más lo vi”.