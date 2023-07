Ariel Wuth enfrentó “funa” tras polémica anécdota que contó en Gran Hermano: “Yo no abusé de nadie”

El domingo pasado, Ariel Wuth se convirtió en el segundo eliminado de Gran Hermano Chile luego que Jennifer Galvarini suscitara más apoyo en la votación popular y lo venciera gracias a los mensajes de texto.

Tras su salida del encierro, el ex jugador visitó el estudio del reality de Chilevisión, donde detalló los pormenores de su estadía en la casa más famosa del mundo y también enfrentó las críticas por diversas actitudes que tuvo dentro del encierro, protagonizando un tenso cara a cara con Francisca García-Huidobro.

“Te burlaste repetidamente del cuerpo de Rubén, te burlaste de Trini por estar llorando, hiciste bullying en la casa y hablaste de sexo y pornografía todo el tiempo“, fue parte de lo que dijo la panelista al ex participante.

Y fue precisamente sobre este último punto por el que hizo hincapié en conversación con CHV Noticias, pues aseguró que muchas de sus frases fueron sacadas de contexto y, además de hacer un mea culpa, aseguró no sentir “ni un poco de vergüenza”.

El mea culpa de Ariel Wuth

Consultado por si se arrepiente de algo en su paso por el reality, Ariel comenzó diciendo que “totalmente… de varias cosas que dije, cosas que no filtré en el momento adecuado y quizás reacciones que tuve que fueron equivocadas”.

“Lo explicito. Experiencias personales que no alcancé a terminar. No tenía por qué exponerlas y al no terminar de explicarlas yo, obviamente, no se llegó al tema de conversación al que quería llegar y la gente terminó ese tema por mí y hoy en día es fuerte lo que está pasando”, explicó el actor de 29 años.

Aclaró polémicos dichos

Asimismo, Wuth abordó las acusaciones de abuso que surgieron en redes sociales luego de una polémica historia que contó en el reality, en la cual dejó entrever que habría intentado tener sexo con una mujer en estado de ebriedad.

“La conversación iba a terminar en una consulta que yo hice a esta persona que supuestamente dicen que abusé, que no abusé de nadie… la conversación iba a terminar solamente en ITS y ETS (enfermedades de transmisión sexual), fue una solicitud que yo le pedí, como si tenía los exámenes al día o no, yo le mandé los míos y esta persona accedió de mala manera y eso fue el ‘color’ que yo me refería”, aclaró.

“Pero claramente se malinterpretó… quizás la forma en que lo dije, el orden en que lo dije… muchas cosas podrían haber afectado, pero sí me arrepiento de haber contado una experiencia personal y sobre todo ahora con la repercusión que tuvo”, aseguró el ex participante.

En esa línea, Ariel recalcó que “no tengo ni un poco de vergüenza en decir que yo no he hecho nada con nadie, que no he tenido ningún problema con nadie“, mientras que, para concluir, pidió comprensión con su madre, pues señaló que se “siente muy mal”. “Pedirles más empatía, quizás también asumir mis errores”, cerró.

