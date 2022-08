“Una experiencia muy hermosa”: Cami y Beto Cuevas valoraron su participación como coaches en The Voice Chile

Una gran cantidad de emociones se sienten en los pasillos de Chilevisión tras llegar a la gala final de The Voice Chile, programa que concluyó su temporada este miércoles 3 de agosto después de tres meses al aire.

Si bien los participantes han sido los grandes protagonistas, los coaches Gente de Zona, Yuri, Cami y Beto Cuevas también han dado que hablar por su rol en el espacio de talentos. Justamente, estos dos últimos cantantes analizaron su participación.

En el caso de Beto Cuevas, afirmó que “ha sido muy gratificante la experiencia de estar en este programa, donde aparte de hacer televisión, que es algo que ha sido un nuevo descubrimiento para mí, he podido ayudar a guiar a nuevos talentos en el camino que decidieron emprender”.

En esa misma línea, reconoció que “honestamente no soy una persona que tenga un espíritu competitivo, si llega alguien de mi equipo a tener la suerte de ser elegida como ganador o ganadora, yo sería muy feliz”.

“Pero me siento bien, ganador soy desde el momento en que comencé a establecer lazos de amistad con cada uno de los coaches y toda la gente que trabaja acá. Creo que ese elemento es el premio mayor que me llevo”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHV Noticias (@chvnoticias)

Proyectos con los participantes

Cami en tanto, describió este periodo como “una experiencia muy hermosa” y “nutritiva”. Sobre lo mismo, recalcó que “me nutro de los demás coaches, de sus experiencias y carreras, de la gente de producción he aprendido un montón”.

“Agradezco el recibimiento del canal, hay un ambiente laboral súper lindo. Amo lo que hago, disfruto mucho dedicarme a la música, así que agradezco mucho estas instancias donde no solamente puedo dedicarme a lo que hago, sino que también ayudar a construir una industria nueva en este país“, añadió.

La autora de Querida Rosa, quien formó parte de la primera temporada de este mismo formato, no descarta realizar proyectos con los concursantes de su team después del programa. “Creo que con los participantes se me abrió un mundo de ideas, proyectos que quiero hacer a futuro para ayudar a la industria en Chile”, dijo.

“En algún momento me gustaría montar una casa musical, donde los talentos no sólo queden ahí, sino que puedan hacer sus canciones y tener un equipo que los ayuden a construirse y no dejar la música al azar del algoritmo, porque al final hoy día los artistas estás viviendo en base a lo que pegan en las plataformas de streaming”, sostuvo.

Finalmente, indicó que “me gustaría que existan otros caminos y no solamente tener que estar presionados a romperla para tener una carrera musical. La gran mayoría de los artistas de este programa tiene ganas de proponer cosas distintas, de empezar sus carreras en base a una propuesta nueva y diferente”.

Cabe recordar que Chilevisión confirmó una nueva temporada de The Voice Chile y ya se encuentran abiertas las postulaciones para nuevos talentos.