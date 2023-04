Diputada Camila Flores recordó duros momentos luego de sufrir riesgo vital en su parto: “Me retorcía de dolor”

La noche del pasado sábado se transmitió el más reciente capítulo de La Divina Comida, programa de Chilevisión donde conocidos rostros comparten veladas y cenan juntos.

En esta ocasión le tocó compartir la mesa a la influencer Anita Alvarado, el ex rostro televisivo Pato Laguna, la diputada Camila Flores y el cantante Juan “Zaturno” Lagos.

La tercera noche fue el turno de la militante de Renovación Nacional (RN), quien conmocionó a los comensales al contar detalles de las complicaciones que tuvo en 2022 tras parir su primera hija, situación que le provocó una septicemia que la tuvo al borde de la muerte.

“Yo tenía programada una cesárea. Empecé el trabajo de parto con muchas contracciones, fuera de todo pronóstico, si me faltaban casi dos semanas para la fecha que habíamos previsto”, comenzó diciendo la autoridad política.

“Entramos a pabellón, nació mi guagüita, gracias a Dios una guagüita sana. Quería amamantar a mi guagua y yo ya me sentía mal, eso fue un día jueves”, continuó.

Al principio, Flores no le prestó mucha importancia a su malestar. Sin embargo, contó que luego la situación se extremó. “Día viernes, tengo mucho dolor, me duele el abdomen, inflamadísima. El sábado, de verdad que me retorcía en esa camilla de dolor”, recordó.

“Llegan y me hacen un scanner de emergencia el día domingo. En el scanner aparece una mancha, se me había perforado el intestino, tenía una septicemia brutal“, contó.

Todo ese tiempo, que fueron los primeros días de nacida su bebé, la parlamentaria dijo que no pudo estar con su hija, lo que le trajo duras complicaciones emocionales.

Además, valoró los mensajes de apoyo que le envió la gente en ese momento y reconoció que muchos adversarios políticos le mostraron afecto durante ese periodo.

“Lo que a mí me pasó generó que las diferencias políticas, que pueden ser muy legítimas, queden más de lado y se dé una cuestión de humanidad y yo agradezco mucho las muestras de cariño”.

Por último “Pato” Laguna le preguntó si esta experiencia le había dejado ideas de las cuales se podría legislar, a lo que la diputada Camila Flores contestó: “La violencia obstétrica existe y yo creo que antes era peor. Ahí hay que avanzar, de todas maneras”.