“Fue ridículo, pero no sirvió”: Camila Vallejo revela que usó una peluca para pasar desapercibida en la calle

Corría el año 2011 cuando Camila Vallejo se convertía en una de las figuras políticas de mayor proyección, gracias a su meteórico ascenso como líder de las movilizaciones estudiantiles de aquel período.

En conversación con Julio César Rodríguez en Pero con respeto, la ahora ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) recordó su etapa universitaria y, además, reveló una inédita anécdota que guarda relación con la exposición mediática que vivió a comienzos de la década pasada.

Durante una dinámica de adivinar el objeto dentro de una caja solo con el tacto, la secretaria de Estado se percató que se trataba de una peluca y contó el motivo por el que ésta se encontraba allí.

“Fue en un momento de mi vida donde no estaba preparada para tanta exposición pública“, contó, antes de revelar que sí hizo uso de ella. “Me tocó viajar fuera de Chile y me reconocían en otros países, no entendía nada“, agregó en el espacio de Chilevisión.

“Era súper agobiante”

Con 23 años al momento de la historia, Vallejo explicó que, producto de la exposición, no podía salir normalmente a la calle. “Quería comprar en un negocio y me demoraba mucho tiempo, era súper agobiante porque me pedían fotos“, relató.

A raíz de ello, aseguró que pensaba que “su vida se le iba, se esfuma”, por lo que tomó la decisión de comenzar a usar peluca en la vía pública con el objetivo de no ser reconocida.

“Tomé la sabia decisión, muy ridícula en verdad, de comprar una peluca para pasar piola en la calle“, contó entre risas la ministra, antes de entregar detalles del peluquín que utilizó.

“Lo más divertido es que creí que no me iban a identificar con una peluca negra, lisa y con chasquilla”, reveló, añadiendo que “la usé pero no sirvió, fracasé en el intento. “Fue muy ridículo”, sentenció.