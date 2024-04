“Salió a llamarla…”: Así enfrentó Carla Jara a Kamisnki tras descubrir los mensajes de Camila Andrade

Carla Jara en Podemos Hablar reveló detalles sobre la forma en la que se enteró de la infidelidad de Francisco Kaminski con Camila Andrade, cuando se encontraba en un viaje familiar junto a él y su hijo en Brasil.

En conversación con Julio César Rodríguez, la instructora de yoga detalló que quien encontró los cariñosos mensajes de Camila en el celular de Kamisnki fue su hijo.

“Bueno, el cómo es súper rudo porque el que le encuentra el mensaje es mi hijo. Mi hijo encuentra el primer mensaje y no voy a profundizar en eso, por supuesto, porque me duele, porque es un menor de edad y no lo quiero hacer participe de esto pero para transparentar todo, fue así”.

“Y él me lo muestra y me doy cuenta de lo que está pasando“, continuó Carla. En ese momento se le consultó qué decía dicho mensaje, a lo que respondió: “El mensaje decía ‘okey, hablamos después, te quiero mucho'”.

En cuanto al por qué su hijo fue testigo del polémico escrito, Carla explicó: “Nosotros nos íbamos al carnaval esa noche, Kami estaba durmiendo una siesta y por eso es mi hijo quien toma el teléfono porque pensó que había llegado la persona del tour a buscarnos para ir al carnaval”.

“Y se encuentra con este mensaje y todas las conversaciones hacía arriba borradas” agregó.

El enfrentamiento de Carla y Francisco Kamisnki

Tras darse cuenta de lo sucedido, Carla no dudó en pedirle explicaciones a su marido: “Entonces yo le digo ‘por qué te está escribiendo hoy cuando estas de vacaciones con tu familia y están todas las conversaciones borradas hacia arriba’.

Cuestionamiento que Kaminski respondió a Carla, diciéndole que “no te vayas a pasar rollos de nuevo, es una compañera de trabajo“.

“Si le digo pero a mis compañeros de trabajo primero no les escribo cuando estoy de vacaciones, ósea si están de vacaciones, no voy a estar molestándolos. Segundo, no les pongo ‘te quiero mucho y hablamos después, o sea que hubo una conversación previa”.

“Salió a llamarla por teléfono”

Ante los argumentos expuestos, Carla afirmó que Kaminski abandonó la habitación para llamar a Camila Andrade, dejándola en muy mal estado a ella y a su hijo en la habitación en la que se encontraban.

“Y por declaraciones de ella me entero que cuando él sale de la habitación, salió a llamarla por teléfono. Y yo le dije ‘me imagino que no saliste a llamarla’. (Respuesta de Kaminski) ‘No cómo se te ocurre, estás loca si no estamos hablando nada malo’.

“La fue a llamar por teléfono para advertirle que yo había encontrado esos mensajes. Obviamente que ahí quedó la embarrada. Mucha pena, mucha desilusión (…) yo estaba en otro país con mi hijo”, expresó Jara.

Sin embargo, Carla buscó apoyo en un grupo de amigos a quienes llamó para contarles de la situación, quienes quedaron impactados y le pidieron explicaciones a Francisco, que negó rotundamente los hechos.

“Ahí nuestra relación se quiebra. Él sale esa noche y cuando vuelve, yo ya había hecho dormir a mi hijo, le digo ‘quédate con él un rato, que yo necesito tomar aire’. Entonces yo salgo, subo a la terraza del edificio (…) a pensar un poco, porque de verdad sentía que era una pesadilla“.

Tras ello, Carla especifica que Kaminski subió a decirle “que baje que no piense tonteras, que todo va estar bien” a lo que le respondió, “déjame sola, déjame pensar“. Acto seguido, el animador baja y se dispone a dormir en el hotel.

