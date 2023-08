“Se me vino la noche oscura”: Cecilia Bolocco reveló radical decisión que tomó por recomendación de sus médicos

Luego de varios meses de ausencia, Cecilia Bolocco volvió esta semana a las redes sociales con una de sus habituales transmisiones, donde interactuó con sus seguidores y entregó detalles de su tiempo fuera de las plataformas.

“Muy lindo, los pueblos medievales, todo tan lindo. Les voy a subir unas fotos que tomé, y la Toscana, son como pueblos de cuentos, realmente precioso“, fue parte de lo que contó sobre su luna de miel con Pepo Daire en Italia.

Fue vegana por un tiempo

En el mismo Live, la ex Miss Universo sorprendió al revelar una drástica decisión que tomó respecto a su salud, luego de contraer el coronavirus en plena época de pandemia.

“El COVID-19 me hizo tomar grandes decisiones en mi vida. Hablé con el director médico de mi fundación… Me convenció de que tenía que volverme vegana.Desde entonces no he vuelto a comer carne, nada animal, ni huevos, ni leche, nada”, dijo por aquel entonces.

Cecilia: “Se me vino la noche oscura”

Sin embargo, esto duró poco tiempo, pues la diseñadora reconoció este miércoles que volvió a su dieta habitual, luego de haber intentado adoptar el veganismo. “Dejé de ser vegana porque se me vino la noche oscura”, confesó en la red social.

“Andaba sin energías, me empecé a sentir más o menos mal”, sinceró, añadiendo que uno de los motivos fue su mala alimentación. “Me estaba alimentando pésimo, porque comía todo el día puros garbanzos, hummus”.

Por tal motivo, Cecilia cerró su intervención explicando que volvió a consumir proteínas animales tras las recomendaciones de sus doctores, aunque no fueran carnes rojas.

