Coni explicó por qué no lleva apellido de su padre: “Uno tiende a depender”

Constanza Capelli es una de los seis invitados que tendrá el capítulo de este viernes en Podemos Hablar de CHV. Y será ahí donde contará finalmente la importante razón por la que ella no lleva en primer lugar su apellido paterno “Segovia”.

“A mí me crio mi mamá”, es parte de lo que ella menciona al momento de contar la historia en la que detalla cómo fue que se acercó tan fuertemente a su madre, Paola Capelli.

Resulta que fue ella la persona que, según sus palabras, se hizo cargo de su vida desde que era pequeña: “Yo no conozco a mi papá, nunca lo he visto en mi vida. Ni siquiera una foto de él, nada”, señala.

¿Por qué prefiere el apellido Capelli?

“Yo creo que la ausencia de mi padre y lo potente que fue para mí el papel de mi mamá en mi vida, me hizo que me identificaran con el apellido de ella”, comienza diciendo Coni frente a la pregunta.

“Yo me siento muy como mi mamá. Ella es una súper mamá, se la tuvo que jugar conmigo y con mi hermana. Me tuvo a los 18 años. Cuando di este paso, que yo sabía que iba a ser un paso importante (…) que sea con Capelli, porque se lo merece”, revela.

Y pese a que es un tema fuerte en su vida, ella asegura que no hay secuelas graves: “Tampoco es un episodio que me traumatice (…) yo creo que uno siempre dice que no, pero inconscientemente es sí. Siempre uno busca esa figura paternal”, añade.

“De repente, me pasa en mis parejas que son más grandes, uno tiende a depender emocionalmente, a querer que te cuiden, y esas son cosas que pasan inconscientemente”, cierra.

Revisa el avance a continuación:

