¡Incluso pidieron el consentimiento!: Coni contó sus sueños más oscuros en Gran Hermano

La jugadora de Gran Hermano, Constanza Capelli le confesó a sus compañeros de encierro sus sueños más oscuros relacionados con las dinámicas de la casa y sus compañeros.

“Soñé que me traicionaban acá adentro”, partió diciendo Capelli a Fernando, Skarleth y Jorge. Este último se burló del asunto y entre risas preguntó más detalles al respecto, a lo que su compañera le confesó: “El otro día soñé que apuñalaba al Hans y que después lo trataba de revivir, pero me obligaban a hacerlo y ayer soñé que me traicionaban”.

Detalles del sueño de Coni en GH

Según aseguró la bailarina, la protagonista de la traición era Skarleth, quien habría tenido una aventura con Sebastián: “Soñé que estábamos acá riéndonos y de repente al lado sonaba: ‘Skarleth, Sebastián, recuerden dar el consentimiento a cámara’“, comentó.

Al respecto, Jorge, quien seguía burlándose, le preguntó si eso sería realmente un favor o una traición, por lo que ella le explicó que se trataba de esto último por la amistad que ambas mantienen y que esa situación no tiene que ver con los sentimientos que tuvo por Sebastián.

Finalmente, Fernando le preguntó si Sebastián había significado algo serio para ella y respondió tajantemente que no, pero que él le gustó de verdad. También admitió que no le provocó nada cuando Francisca y él tuvieron un acercamiento: “Me dolería por ella (Skarleth) porque sería inconsecuente igual“, sentenció.

Revisa el momento:

