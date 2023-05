¡El canal más premiado! Estas son todas las categorías en las que Chilevisión triunfó en los Copihue de Oro 2023

Este miércoles 10 de mayo se realizó la edición número 18 del Copihue de Oro, la premiación que celebra a lo más destacado de la televisión, la música, el deporte y el internet.

Con más de 20 categorías, la ceremonia estuvo a cargo del comediante Luis Slimming y, entre sus momentos destacados, estuvo el emotivo reconocimiento a la trayectoria de Gloria Benavides.

Cabe señalar que el galardón entregado por el diario La Cuarta se otorga cada año desde 2005 y, para esta edición, fueron 118 los candidatos que estuvieron sujetos al sufragio popular.

Chilevisión, por supuesto, se hizo presente en la emblemática celebración y destacó como el canal más ganador de la televisión chilena al llevarse cuatro estatuillas dirigidas a dos de los espacios de la programación.

Chilevisión se impuso en 4 categorías

El matinal Contigo en la Mañana fue uno de los grandes ganadores de la jornada, al ganar las categorías de Mejor Matinal, Mejor Conductor y Mejor Notero.

“Queremos agradecer al público por este lindo premio, nos han galardonado como mejor matinal y eso es gracias a ustedes y al inmenso equipo del Contigo en la mañana”, expresó Monserrat Álvarez en la ceremonia a través de un video.

A su vez, Julio César Rodríguez agradeció el reconocimiento e hizo gala de su tercer galardón consecutivo en dicha categoría. “Quiero decirle a La Cuarta que es mi tercer Copihue seguido. Yo no sé con qué me van a sorprender estos días, con el Copihue de diamante, con el Copihue de oro oro, con el Copihue de 18 quilates. Imagino que después de 3 consecutivos me tendrán una sorpresa“, bromeó el animador.

Luis Ugalde, el querido notero del espacio también fue merecidamente premiado como el más destacado del año. “Estoy muy contento. Muchas gracias a la gente que votó, a la gente que nos ve. Y además agradecer no solo a la gente que votó, sino que al equipo que está conmigo, porque si bien el premio lo ganó yo, hay un equipo que ayuda a que usted se informe”, expresó.

Finalmente, The Voice Chile, el espacio de Chilevisión conducido por Julián Elfenbein y Diana Bolocco, también se impuso en su categoría y ganó como Mejor programa de entretención del año.