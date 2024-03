El dolor de Cristián de la Fuente por separación con Angélica Castro tras infidelidad: “No quiero nada”

Cristián de la Fuente estuvo en el ojo del huracán a mediados de septiembre de 2022 debido a la comentada infidelidad y ahora finalmente se refirió a la dolorosa consecuencia que generó en su vida y que se tradujo en su separación con Angélica Castro.

Esta polémica del actor chileno se destapó tras la difusión de un video donde aparece el intérprete besándose con una desconocida mujer en un restaurante mexicano.

Esto fue suficiente para que el chileno posteriormente asumiera lo ocurrido, pidiendo disculpas públicas a su esposa e hija.

Sin embargo, lo anterior no habría bastado para remediar el conflicto, confirmando entonces el término de su matrimonio. Un quiebre al que De la Fuente no había hecho referencia hasta ahora.

Cristián de la Fuente habla de su separación

“Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierda”, se sinceró el actor en el programa Online de Radio Agricultura.

“Obviamente para mí no es fácil lo que ha pasado. Hay dolores, hay heridas… no es que uhhh (grito de felicidad), me separé, voy a vivir la vida loca”, explicó, asegurando que “no es fácil” dejar atrás esta relación, pese a que la separación ocurrió hace más de un año.

Ante esto, Cristián sostuvo que por ahora no busca establecer algún vínculo con otra persona. “No quiero nada. No es el momento. Quiero estar bien yo”, enfatizó.

“Es como una herida que cuando, a veces, uno no la cierra mucho, uno la pasa a llevar y vuelve a sangrar. Entonces es mejor que cierre, que cicatrice”, señaló el actor.

Finalmente, el intérprete nacional estableció que actualmente sus prioridades son que su hija y Angélica estén bien, y que además “sanemos” lo ocurrido.

