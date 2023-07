Daniela Aránguiz reveló tener "por escrito" que Maite Orsini le pidió perjudicar a Jorge Valdivia: "Cag... a él"

Este viernes, Chilevisión estrenará un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde Daniela Aránguiz será una de las invitadas y se referirá en profundidad a las polémicas que ha protagonizado con su ex esposo, Jorge Valdivia.

Recordemos que la pareja se separó oficialmente a fines del 2022, sin embargo, durante estos meses se han dedicado una serie de dardos cruzados que no han dejado a nadie indiferente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dany 🪶 (@danyaranguizf)

La historia incluye incluso a la diputada Maite Orsini, con quien el “Mago” tuvo un polémico romance.

En esa línea, la ex participante de El Discípulo del Chef reveló un impactante antecedente en PH, donde dijo que cuando se estaba reconciliando con el ex seleccionado nacional, se fueron juntos a Estados Unidos, sin embargo, en ese entonces él ya estaba con la parlamentaria.

“Se levantó un día, y ese mismo día que se levantó de mi cama y fue a buscar a Maite a su casa, y era el cumpleaños de ella”, relató la ex Mekano.

“Cag… a él”

Y como bien se sabe, la decoradora de interiores mantuvo varias conversaciones con la legisladora, quien le habría dicho que Valdivia le había asegurado que ya no estaba con su esposa.

En base a eso, la ex modelo reveló que la diputada le pidió que no arruinara su carrera política, sino que arremetieran contra el Mago.

“Esto lo sé porque ella misma me contó, incluso Maite me dijo: ‘No me cagues mi carrera, caguémonos a él’. Eso lo tengo escrito, palabras de ella”, contó.