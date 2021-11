Este jueves se vivió el estreno de la tercera temporada de El Discípulo del Chef y una de las nuevas participantes del programa gastronómico llamó enormemente la atención de los usuarios de redes sociales.

Se trata de Daniela Aránguiz, quien resaltó no solo por ser la encargada de mantener el orden al interior del equipo verde, sino por su forma de cocinar.

Es que la ex chica Mekano fue aplaudida por un detalle en su look que no pasó desapercibido.

La esposa del Mago Valdivia entró a las cocinas del concurso con el cabello tomado y una malla.

“Higiénica desde el comienzo”, destacaron los televidentes a través de redes sociales, donde dijeron que Aránguiz “lo entendió todo”.

La nueva temporada de El Discípulo del Chef se emite todos los miércoles y jueves a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión.

Se dieron cuenta que la Daniela Aranguiz es la unica que se toma en serio la higiene? La única con su pelo con malla ! Me encantó #eldiscipulochv — MELANIE ALEJANDRA ❤ (@melanie_aliaga) November 12, 2021

Amo la malla en el pelo de la Daniela Aranguiz ❤️ lo entendió todo 👏🏻🥲#ElDiscipuloCHV — Magda 💬 (@Magdaleivaa) November 12, 2021

Que higiénica la Daniela con el pelo tomado y una cofia #ElDiscipuloCHV pic.twitter.com/wNpl6oPH80 — Ociosaaa (@Ociosaaa1) November 12, 2021

BRAVO DANIELA POR PONERTE UNA MALLA EN EL PELO #eldiscipulochv — flo (@flordecaampo) November 12, 2021