Daniela Aránguiz desclasificó nuevo conflicto con Jorge Valdivia: “El padre otra vez no se hizo cargo”

Un nuevo capítulo se suma a la serie de conflictos que han protagonizado Daniela Aránguiz con su ex esposo, Jorge Valdivia, a quien ahora acusó de tener una mala actitud con los hijos que tienen en común.

La panelista de televisión, quien en estos momentos se encuentra de vacaciones en Miami, aseguró que el ex futbolista habría dejado tirados a sus hijos para irse de paseo con la diputada Maite Orsini, quien sería su pareja actualmente.

La situación fue revelada por Aránguiz en una conversación interna con Pablo Candia, periodista de Zona de Estrellas, quien aseguró que “hablé con la Dani por teléfono y me comenta que está furia con Jorge”.

“Jorge, mediante el abogado, le dice a la Daniela que no va a poder hacerse cargo de los niños esta semana, porque tiene muchas cosas que hacer, tiene unos problemas por ahí”, indicó el comunicador.

Según lo leído por Candia, la ex Mekano dijo: “Fácil, (Jorge Valdivia) me deja tirada nuevamente con los niños, le falla a los niños, al no estar con ellos el fin de semana, como ya habíamos quedado. Él se iba a hacer cargo, para yo estar sola esta semana. Pero el padre otra vez no se hizo cargo”.

La tarea que le habría encomendado Daniela a Valdivia era buscar a sus hijos para llevarlos de vuelta a Santiago, ya que este lunes debían retomar sus clases después de las vacaciones de invierno.

Otro dato que se incorpora a esta historia es que, según la periodista Cecilia Gutiérrez, el ex seleccionado nacional fue visto junto a la diputada Orsini paseando por la playa en Maitencillo. “Ambos con capuchas y cuidándose de no ser fotografiados”, aseguró.