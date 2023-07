"Su habitación estaba llena de...": Daniela Aránguiz reveló cómo se enteró del nuevo romance de Jorge Valdivia

La noche del pasado viernes, Chilevisión estrenó un nuevo capítulo de Podemos Hablar, programa que tuvo de invitada a la mediática Daniela Aránguiz para referirse en detalle a una de las polémicas amorosas más comentadas en lo que va del año, su separación con su ex esposo, Jorge Valdivia.

Recordemos que el ex futbolista y Daniela llevan todo el 2023 separados, periodo de tiempo en que el Mago ha estado saliendo con la diputada Maite Orsini, generando todo tipo de comentarios sobre la nueva pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dany 🪶 (@danyaranguizf)





En este contexto, la ex Mekano entregó nuevos detalles a PH sobre cómo se enteró que su ex esposo estaba teniendo una relación con otra persona. “Yo estoy segura de que, si yo no hubiera acusado a Jorge que él estaba con ella, él la dejaría y él en este momento estaría pidiéndome que volviera con él“, expresó Aránguiz.

Así se enteró Daniela

De acuerdo con la información entregada por la ex participante del Discípulo del Chef a Jean Philippe Cretton, un día se juntaría con el ex futbolista a tomar desayunó, pero la dejaron plantada. “Habíamos quedado de tomar desayuno y no llegó. Me dijo que nos juntáramos en un café, debajo de su departamento, dije qué pasa, que todavía no llega“, comentó.

Siguiendo con su relato, Daniela le explicó al conductor del programa que dicha situación le pareció extraña, por lo que decidió subir a buscar a Valdivia. “Subo al ascensor, abro la puerta con mi llave que él mismo me la dio, y veo que en su habitación estaba lleno de ropa de mujer, nunca pensé que era de ella”, confesó.

“Le empiezo a mandar fotos a Jorge, le digo qué es esto. Me dio una crisis muy grande, y vomito dentro de la habitación, me descompuso, después fui donde mi psicóloga y me dio ansiolíticos”, recordó la ex modelo.

Tras esta situación, Daniela hizo pública la relación entre el ex futbolista y la diputada, lo que ocasionó la rabia de su ex marido, quien llegó hasta el condominio de Aránguiz para pedirle explicaciones al respecto.

“Él llegó a la puerta de mi condominio, (fue el episodio que llega carabineros), a pedirme explicaciones, de porque yo estaba haciendo esto (haciendo publica la relación con Maite, y se armó una pelea grande, terminé en la clínica, después de eso choqué mi auto, porque quería hablar con él”, explicó Aránguiz.

Te podría interesar: