“Fui un poquito mala”: Daniella Campos detalló anecdótica visita al Papa junto a Iván Zamorano y su mamá

En el primer capitulo de la tercera temporada del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, una de las invitadas fue Daniella Campos, quien reveló diversas anécdotas. Una de ellas fue la que vivió junto a la mamá de Iván Zamorano cuando ambos estaban en pareja a fines de los ’90 y visitaron al papa Juan Pablo II.

Frente a la pregunta sobre quién ha vivido alguna situación incomoda con una autoridad o celebridad, la modelo pasó al punto de encuentro para responder a Jean Philippe Cretton su divertido momento junto a Alicia Zamora (mamá de Zamorano), su ex suegra.

De esta manera, la ex reina de belleza comenzó diciendo que “en un momento súper importante de la vida, que de hecho yo voy a agradecer siempre, me tocó tener una audiencia privada con el Papa, gracias a Iván Zamorano, Nos tocó ir a cuatro personas, era Iván, su mamá, yo y una prima que vivía, en ese tiempo, en Suecia, se llamaba Verónica“.

En la misma línea, explicó que “hay un protocolo súper grande, no es llegar e ir a esta audiencia privada. A nosotros nos tocó una entrevista personal en la casa con la sobrina de Juan Pablo II, quien va a conocer a las personas, las entrevista, conversa con ellos, etc.”.

“No hubo ningún problema y pasamos al siguiente paso que era el embajador de Chile ante la santa sede, quien nos explica otro protocolo que es más grande: es cómo van a pasar ustedes a ver al Papa, no pueden llevar medallitas, ningún santo, porque el papa los va a bendecir antes de que ustedes pasen”.

La ex Miss Chile continuó detallando que “tienen que pasar por una fila india, las 50 personas, y la primera es el embajador ante la santa sede de cada país, quien va presentando, se pone al lado y dice ‘este es un jugador de fútbol, Iván Zamorano, juega en el Inter de Milán’“. “Luego tenía que pasar yo, después su madre y luego, finalmente, su prima”.

“Nos paramos a la fila india y la señora Alicia se paró al lado mío. Entonces íbamos las dos, de las 50 personas que pasaron, la única que iba al lado de la fila india era ella, y yo tampoco me podía mover porque estaba en el protocolo que me iban a presentar a mí”, agregó.

En ese momento, Daniella Campos reveló que “llegamos hasta adelante con la señora Alicia y, cuando íbamos a pasar, yo dije ‘no voy arruinar este momento, si es muy importante para ella pasar antes’, igual fui un poquito mala, porque yo di un paso adelante, como que iba a pasar, me di vuelta, y le dije ‘pase’“.

Además, señaló que “por otro lado, yo también rompí el protocolo, como buena chilena, me puse una cadena en la mano y tenía todas las medallas en la palma. Iba todo el rato con la mano cerrada. Me toca saludar al Papa, en ese tiempo yo no tenía una creencia tan profunda, pero, efectivamente, la energía que tenía ese señor era tan grande que a uno se le caían las lagrimas“.

“Paso, lo saludo y le doy la mano con todas las medallas; me toma la mano, las siente y me la aprieta. Me fui feliz de la vida. Hoy, para mí, es una anécdota”, terminó su relato.

