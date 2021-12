Una emocionante noticia fue la que recibieron los fans de la cantante británica Dua Lipa: realizará un concierto en nuestro país el 2022.

La noticia de la visita, por primera vez, de la cantante inglesa al país la confirmó la productora DG Medios a través de sus redes sociales, un show que ha sido esperado por parte de los todos los seguidores de la intérprete de New Rules.

Entre sus éxitos más reconocidos están Levitating, Break My Heart, Be The One y, una de sus más recientes, Cold Hert, junto a Elton John.

Cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

Según informó la productora, el concierto de la cantante de 26 años está programado para el 16 de septiembre de 2022 y se realizará en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La preventa de entradas, en tanto, comenzará este 15 de diciembre a las 11 AM.