“Es muy doloroso”: Eduardo Fuentes ahondó en su lucha contra la infertilidad y por qué no ha consideró la adopción

Durante el más reciente capítulo de Podemos Hablar, de Chilevisión, el periodista y animador de televisión, Eduardo Fuentes, conversó acerca del difícil momento que vivió junto a su esposa, Andreé Burgat, por las dificultades para ser padres.

El conductor del espacio, Jean Philippe Cretton, le preguntó si “¿piensa ampliar un poco la familia?“, a lo que Fuentes respondió que “quizás es conocido para algunos que este proceso fue largo, doloroso, emocionalmente muy intenso”.

“Nosotros, no sé si lo he dicho, en algún momento dijimos ‘hasta aquí no mas llegamos’. Antes de Alma (su hija), nos considerábamos aves de paso, ese era el concepto que le habíamos escuchado a un matrimonio mayor, que no fueron papás”, agregó.

Asimismo, reveló que se sintieron mejor una vez comprendieron el nuevo término que conocieron. “Nosotros en una vuelta reflexionamos sobre ese concepto y dijimos ‘mira, qué bonito’“, dijo.

Reflexiones sobre la adopción

Eduardo Fuentes también se refirió al lamentable hecho que terminó con la vida de su segundo hijo antes de que naciera. “Nace Alma y nosotros felices. Cuando tiene dos años decimos ‘oye, todavía tenemos algunos huevitos congelados, o los donamos o se entregan’“, comentó.

“Apliquemos, y fuimos y tuvimos otro embarazo, pero ese se perdió en el camino. Eso también es muy doloroso“, reveló.

Por otra parte, habló de sus intenciones de adoptar a un niño o niña, y reflexionó acerca de este proceso: “El tema de la adopción, que ahí, a veces, yo me he manifestado en algunas discusiones“.

“A veces la gente le dice a las personas que están enfrentando la infertilidad, con todo lo doloroso que esto, dicen: bueno, cuál es la necesidad, adopta. Como si adoptar un niño fuera ir a un estante y sacar un stock”, continuó.

En la misma línea, argumentó que “las personas no somos un stock, tenemos mucho más. La adopción es algo maravilloso, pero no puede ser ‘el premio de consuelo’ que algunos pretenden para aquellas personas que, por la infertilidad, no logran siquiera ilusionarse“.

Por último esbozó una crítica al sistema de adopción en nuestro país y sentenció que “en Chile muchas familias, 75% de las que tienen diagnosticada infertilidad, no pueden acceder por motivos económicos a ello”.

Revive el momento aquí: