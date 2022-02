Tras el impactante capítulo de El Discípulo del Chef, de Chilevisión, de este jueves, los televidentes quedarán aún más sorprendidos con el episodio del viernes.

¿Por qué? El adelanto del programa culinario muestra una tensa discusión entre Marlen Olivari y el chef del equipo rojo, Sergi Arola.

“Me puse a dar ideas y terminé metiendo la pata”, dice la show woman mientras llora frente a su compañero, el actor Carlos Díaz.

“Te he hecho caso en todo”, le señala al chef Arola, quien molesto le replica que “no, no me has hecho caso en todo”.

El intercambio de palabras fue más allá cuando la modelo terminó abandonando las cocinas y siendo consolada por la animadora Emilia Daiber en los camarines.

Pero no fue la única, porque Helhue Sukni y Miguelito también derramarán lágrimas en este nuevo capítulo de El Discípulo del Chef.

No te lo pierdas, este viernes después de CHV Noticias Central, por la pantalla de Chilevisión.