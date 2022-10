Emotiva nueva eliminación en El Discípulo del Chef dejó 9 concursantes: “Me gané el mayor premio”

Este jueves 27 de octubre comenzó la recta final de El Discípulo del Chef, con los últimos diez participantes del programa de Chilevisión.

A partir de este momento, se acaba la competencia grupal y cada concursante debe cocinar a solas, siendo evaluado por los tres chefs.

De esa forma, son Sergi Arola, Ennio Carota y Carolina Bazán quienes eligen al eliminado del capítulo.

En el episodio de esta semana, los discípulos se la jugaron con todo en la prueba de inmunidad, donde debieron cocinar comida típica chilena llevada a la alta gastronomía.

Los jueces quedaron encantados con las preparaciones de Carolina, Valentina y Karen, quienes se salvaron de la prueba de eliminación.

Quienes no tuvieron la misma suerte fueron los demás, los que debieron cocinar bajo una nueva consigna: Resaltar el zapallo.

El plato que menos convenció a los tres chefs fue el de Max Cabezón, quien fue el eliminado del capítulo.

“No me siento triste, porque hoy cometí varios errores. Me da un poco de tristeza dejarlos, pero el mayor premio más allá del restaurante me lo gané yo contigo, Miel”, señaló.

Recordemos que Max y Miel comenzaron su romance en las cocinas de El Discípulo del Chef, donde el joven se le declaró.

¡Nuevo eliminado! Los chefs escogieron a uno de los discípulos para que abandonara la competencia 👇 #ElDiscipuloCHV https://t.co/0cQ5EQMpZr — Chilevisión (@chilevision) October 28, 2022

¿Quiénes quedan en competencia?

Los nueve participantes que quedan en competencia son: