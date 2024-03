Eliminación de Zapallito en Top Chef VIP destrozó a sus fans: “Nuevo trauma televisivo”

Ana María “Zapallito” Muñoz se transformó en la nueva eliminada de Top Chef VIP Chile y el fin de su estadía en el programa culinario dejó a sus fanáticos destrozados, quienes describieron la situación como injusta.

La noche del martes se vivió una emotiva jornada en el programa de Chilevisión, cuando los concursantes fueron sorprendidos con emotivas cartas de sus familiares y debieron cocinar inspirados en ellos.

Así, se definió al Top Five del programa, pero lamentablemente Zapallito no logró ingresar, convirtiéndose en la nueva eliminada.

Además de sus compañeros que lloraron su eliminación, sus fans y seguidores del programa en las redes sociales demostraron su descontento tras la decisión de los jueces.

Es más, muchos de ellos describieron su eliminación como “injusta” y hubo otros que destacaron el progreso de Muñoz a lo largo del programa.

Con memes y comentarios, sus fans expresaron su descontento: “Zapallito tenía que llegar a la final”, “nuevo trauma televisivo: La eliminación de Zapallito” y “vayan a dejarle mensajes bonitos a la Zapallito”.

En tanto que otros destacaron que “me gustó su nivel y las ganas de salir para adelante”, “qué injusticia”, “me duele, me quema, me lastima. Zapallito fue de las que más evolución tuvo en el programa, se notaba que estudiaba harto”, “no autorizo que hayan eliminado a la Zapallito”.

No tengo Instagram, pero los que sí, vayan a dejarle mensajes bonitos a la Zapallito. 🤧🤧 #TopChefCHV pic.twitter.com/ozMJYO8EcP

#Zapallito me gusto su nivel y las ganas de salir para adelante,y la gran humildad que demostro #TopChefCHV 🥰🤗 pic.twitter.com/WtGAACnrAj

#TopChefCHV Me duele, me quema, me lastima. Zapallito fue de las que más evolución tuvo en el programa, se notaba que estudiaba harto 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🤧🤧🤧🤧🤧 pic.twitter.com/Fs7zwGUbqS

