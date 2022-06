Eliseo Salazar responde a fuerte amenaza de Raquel Argandoña en PH: “Yo pensé que nos llevábamos bien”

Eliseo Salazar fue uno de los invitados del reciente capítulo de Podemos Hablar, donde aprovechó de responder a los duros dichos de su ex pareja Raquel Argandoña, quien en el mismo programa de Chilevisión lo amenazó con revelar vínculo con la dictadura.

Recordemos que durante el primer episodio de la cuarta temporada del espacio conducido por Jean Philippe-Cretton, la ex animadora de televisión aseguró que fue amenazada por Salazar con un arma de fuego cuando se enteró de una supuesta infidelidad por parte del ex piloto de Fórmula 1.

“Había una ventana grande y él me decía ‘abre la puerta del dormitorio’, entonces él saca una pistola -que era una pistola metralleta- y dispara al aire, y en eso que dispara (suena el teléfono) ‘Radiotaxi a la puerta’, me dice”, relató en esa ocasión

Según la comunicadora, debido a esta situación, el taxista llamó a Carabineros tras escuchar los disparos. Posteriormente, los funcionarios policiales llegaron al domicilio para constatar los hechos. Sin embargo, Argandoña prefirió no interponer una denuncia en contra de su ex esposo, pero sí decidió terminar definitivamente con su relación. “Una infidelidad no la perdono”, apuntó.

Es en ese entonces que la madre de Kel Calderón lanzó una dura amenaza, cuando luego de recordar que su ex pareja desmintió esta versión en un capítulo de La Divina Comida. “Yo solamente te quiero decir Eliseo una cosa, si tú me vuelves a desmentir, yo voy a decir quién te regaló esa pistola metralleta. El nombre o el seudónimo empieza con M y el apellido es con C y murió. Ha sido bien comentada la persona”, dijo, sin entregar el nombre exacto.

Tras ser consultada por Cretton si era una persona vinculada a la dictadura, Raquel cerró con un “absolutamente sí”.

Respuesta de Eliseo Salazar

Consultado sobre estos polémicos dichos, Eliseo Salazar utilizó la misma vitrina para responder a su ex esposa. “Yo pensé que nos llevábamos bien (…) Me sorprendieron, porque, mira, pasó hace 40 años”, comenzó diciendo.

“Ella rehízo su vida, yo la mía, estoy feliz, así que no voy a revisitar este tema, le deseo lo mejor. Imagínate, mi mujer tenía no sé, un año o dos años cuando pasó, entonces revisitar eso no tiene sentido, preferiría no salir adelante con ese tema”, agregó.

Finalmente, Eliseo negó que alguien le hubiese regalado una pistola en ese tiempo. “Nunca nadie me ha regalado nada relacionado con eso, por respeto a mi familia y al momento que estoy, no voy a revisitar eso”, cerró.

Revisa el momento acá.