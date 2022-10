Emilia Schneider reveló que tuvo como amor platónico a una conocida actriz: “La amaba y quería ser ella”

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, la diputada Emilia Schneider recordó antiguas declaraciones que dio en La Divina Comida, cuando confesó que su amor platónico era Mauricio Pinilla.

En la instancia, el animador del programa de Chilevisión, Jean Philippe Cretton, le preguntó en qué estaba eso ahora.

“Esto pasó hace mucho tiempo, antes de muchas declaraciones polémicas y he cambiado. Si bien yo soy hincha de la U, entonces tuve cierto fanatismo, han sucedido hechos que me han decepcionado un poco”, explicó la parlamentaria entre risas.

Siguiendo ese mismo juego, comentó que durante su niñez tuvo otros amores platónicos. “Me da vergüenza decirlo pero… cuando era chica veía demasiadas teleseries y vi Machos que era una teleserie muy machista pero tenía algunas cosas interesantes“.

Fue en ese momento que la ex presidenta de la Fech confesó sobre la actriz “María Elena Swett, que a mí me pasaban dos cosas: quería ser tan linda como ella, pero al mismo tiempo la amaba, como que me enamoraba de ella y era muy chica”.

La legisladora explicó que esto había pasado cuando tenía 5 años aproximadamente. “Fue en ese contexto, o sea un amor súper infantil, súper inocente. La amaba y quería ser ella”.

Finalmente, el conductor de PH le preguntó a la militante de Comunes cómo le ha ido en ámbito sentimental este último tiempo, a lo que contestó que “he tenido malos momentos, he sido maltratada por el amor, pero ahora estoy con una pareja que por primera vez -creo en mi vida- he logrado pasar el límite de los seis a diez meses y llevo casi dos años“.

Cuando fue consultada por el nombre de su pareja, la parlamentaria concluyó revelando: “Va ser ridículo… también se llama Emilia”, cerró.