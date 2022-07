Estudiante de Derecho celebró su examen de grado con especial dedicatoria a Carmen Gloria Arroyo

Una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile se tomó las redes sociales durante el fin de semana, luego de compartir su felicidad por pasar su examen de grado. Sin embargo, un particular detalle acaparó las miradas de los usuarios.

En la imagen publicada en su cuenta de Twitter, la joven aparece celebrando este logro con una botella de champagne y una polera estampada con la imagen de la abogada Carmen Gloria Arroyo.

“Pasé mi examen de grado de Derecho y celebré con esta polera de Carmen Gloria Arroyo”, escribió Antonia Godoy, de 25 años. La publicación generó la inmediata reacción de Arroyo, quien a través de la misma red social señaló: “Muero de emoción! Exijo ese abrazo de felicitaciones personalmente”.

A lo anterior, agregó que “el mejor regalo que puedo recibir es sentir, aunque ilusoriamente, que nuestro trabajo inspira a otras. Felicidades colega”.

Finalmente, la joven respondió al mensaje de la también conductora de televisión. “Desde chiquitita la veía con mi abuelita cuando vivía y ahora a veces ponía los videos de fondo mientras estudiaba. Muchas gracias por esparcir Derecho en la gente común“, indicó.

En entrevista con LUN, Carmen Gloria reconoció que al principio pensó que era una foto trucada. Sin embargo, se emocionó al darse cuenta que la postal era real. “Siempre pensé en ser fuerte por mis hijos, en salir adelante y dar la pelea por ellos. Pasan los años y hoy el mejor regalo es saber que inspiro a otras. Todo lo que hacemos tiene un sentido más profundo que sólo entretener“, expresó.

En conversación con el mismo medio, la fanática indicó que sigue la carrera de la abogada desde que conducía el programa La Jueza, de Chilevisión, y confesó que cumplió un rol fundamental en su proceso universitario. “En 2020 tuve un examen de Derecho de familia y me preguntaron algo muy raro. Y justo lo había visto en La Jueza y me saqué un 6.8. Ahí también tuiteó a Carmen Gloria y me respondió”, declaró.

Consultada sobre los motivos del homenaje en su examen de grado, la estudiante sostuvo que “me gusta ella porque se ha tomado la tarea de explicar en fácil los temas de Derecho”.