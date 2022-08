Fatto en Italia: Lo que debes saber del nuevo programa de Emilia Daiber que se estrena este sábado

Italia como nunca la habías visto por tv abierta. Esa es la propuesta de Fatto en Italia, el nuevo programa de Chilevisión que se estrena este fin de semana, con el que podremos recorrer la península y descubrir sus secretos desde una perspectiva diferente.

El nuevo espacio cultural será conducido por Emilia Daiber, con quien visitaremos en varios capítulos diversas regiones del país mediterráneo desde este sábado 13 de agosto a las 18:00 horas.

Esta nación con una tradición cultural de siglos abrió sus puertas para que conozcamos qué la convierte en una de las principales potencias a nivel cultural, porque su presencia dista de ser exclusivamente territorio de tesoros artísticos y arquitectónicos, pizzas y moda.

La conductora de El discípulo del Chef abandonó la cocina para maravillarse con la trastienda de las principales producciones italianas que son exportadas a gran parte del mundo, desde lentes de la icónica moda a las tradiciones culinarias, como sus imbatibles pastas.

Pero no sólo las verá desde afuera, sino que meterá las manos en la masa para contar en primera persona cómo son desde dentro algunas de las industrias de ese país y hablará con los artesanos y trabajadores para descubrir cómo es el día a día de los italianos. Un viaje del que no se fue con las maletas vacías.

“Fui muy regaloneada, me traje pastas, botas maravillosas que han causado sensación y de cada lugar me fueron haciendo pequeños regalos, un libro también, muchas cosas. Me regalonearon bastante”, contó Daiber a CHV Noticias en la presentación de Fatto en Italia.

Quien también adelantó con qué atractivos se podrá encontrar el público nacional fue el propio embajador de Italia en Chile, Mauro Battocchi: “Una cosa que puede llamar la atención es el sentido de dolce vita. Gozar de la vida va de la mano con hacer bien el trabajo. No son enemigas. Puedes gozar de la vida y hacer muy bien tu trabajo. Esto es fruto de siglos de tradición e historia”.

El diplomático también destacó que “cada territorio tiene su especificidad, un tipo de conocimiento específico que pasa de generación a generación” y que podremos conocer “que Italia es más que Roma, Venecia y Milán, es una sinfonía de territorios con una dimensión humana fuerte“.

Justamente sobre este punto, Emilia Daiber sinceró que le pidió un consejo al chef Ennio Carota antes de partir a su viaje: “Me dijo pon atención a cómo funcionan los italianos, los del sur son de una forma y del norte son de otra, y me dijo ‘vas a quedar encantada y tráeme pasta’, pero no cumplí, me las quedé“, bromeó.

Fatto en Italia se estrena este sábado a las 18:00 horas.