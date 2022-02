Un hilarante momento se vivió durante la noche de este viernes en el último capítulo de El Discípulo del Chef, de Chilevisión.

Es que el chef del equipo rojo, Sergi Arola, no podía ni hablar tras un ataque de risa provocado por el humorista Felipe Izquierdo.

Todo comenzó porque los participantes tenían que preparar un menú bajo la consigna de la cocina italiana.

Lee también: Polémico giro: Participante cede su lugar en El Discípulo del Chef para evitar eliminación de compañero

El comediante aprovechó la instancia para hacer una receta un tanto extraña, que intentó explicar mientras quienes lo escuchaban trataban de aguantar la risa.

“Vamos a contextualizar un poco”, comenzó diciendo sobre su preparación.

“Este es un plato que proviene de la antigua Italia. Toscana antes era Etruria y los etruscos cosechaban muchos tomates y lo hacían apurados, porque estaban en una circunstancia muy compleja”, continuó.

Lee también: “Soy una tonta”: La crisis de Marlén Olivari en el Discípulo del Chef

Finalmente, manifestó que “de Etruria, derivó después en la postguerra. Este es un plato de postguerra también. Es muy típico para la Force Italia”.

“¿Cómo lo llamaría?”, le preguntó una de las comensales. “Etrusco a la rápida”, respondió él entre risas.

“Me encantó el chiste, me reí mucho, pero este plato no está logrado en absoluto”, le dijo otra de las comensales a la que no le agradó la preparación.