¿Fenómeno Vesta lugg? El machismo oculto tras el variado “hate” contra artistas mujeres

El debate en redes sociales en torno a algún artista muchas veces dista de su capacidad técnica. Una vara que se ajusta aún menos si hablamos de mujeres, quienes no sólo son juzgadas por su ropa o clase social, sino que además por sus cuerpos o retoques estéticos.

Un primer ejemplo bastante atingente tras el Festival de Viña 2024, fue la participación de Soulfia en la obertura del certamen. Una situación que llevó a que la propia cantante usara su cuenta en X para destrabar el rumor de un “pituto” que la llevara a ese logro profesional, instalándose una discusión que incluso enfrentó a los usuarios.

Soulfia debe tener el mejor manager de Chile wtf. https://t.co/ULh3hB1lQL — Felipe Simón (@piponsimon) February 26, 2024

No se aburren de intentar meternos a la fuerza a todas esas cuicas.

A la Soulfia, a la Vesta, a la Consuelo…

Wea que hay, pituto que se ganan. #Vina2024 — Carlos Lisperguer🌳 (@CLisperguer) February 26, 2024

Basta de meter a la Soulfia en todooooo — Jovi 💜 (@jovibunkera) February 26, 2024

son muy envidioso, siempre le tiran hate a la artista femeninas pero a los hombres nada — javiera (@javieraakos) February 26, 2024

Pero ya establecido este tema ocurrido en la noche del pasado 25 de febrero, a la discusión se sumó otro nombre que bastante hate recibe en las plataformas: Vesta Lugg.

Su pasado por la serie BKN, así como roces públicos que ha protagonizado en televisión, además de retoques estéticos o sus looks en instancias de alta connotación pública, como la Gala del Festival en 2023, son algunos de los temas que más se reflotan al momento de criticar a la intérprete.

Una carrera que si se compara a otras exponentes nacionales femeninas, como por ejemplo el caso de Paloma Mami, tal vez los números de reproducciones sean disímiles y dignos de observar como un fenómeno musical. Pero, ¿a eso es lo que apuntan las críticas?

es la piérdete una número 2 (la número 1 es la vesta) — maca ʕ·ᴥ·ʔ (@dxkingsoo) February 26, 2024

Y si, nos meten a Vesta Lugg por todos lados, pero no veo a nadie quejándose por Soulfia — Cevladé (@cevlade) February 26, 2024

Soulfia

Regresando al caso de Soulfia -Sofía Walker-, tal como mencionamos, la cantante compartió una reflexión tras su participación en la obertura del Festival de Viña del Mar 2024, junto a Juanita Parra, Consuelo Schuster y Kidd Voodoo.

La cantante se subió a la Quinta Vergara para interpretar Lucha de Gigantes en una puesta en escena con 22 bailarines, quienes, junto a ella, vestían completamente de blanco. Pero tras bajarse del escenario, la golpeó la realidad que la llevó a desahogarse.

“Busqué mi nombre en Twitter y leí cosas horribles, ahora entiendo por qué los artistas más grandes no se buscan ni leen nada”, comenzó diciendo la joven de solo 26 años.

“De todas formas sigo de pie y más feliz que nunca por este tremendo logro en mi carrera que solita pude hacer”, agregó, explicando que en la actualidad se define como una artista independiente y sin manager.

“Llegué a la Quinta a puro esfuerzo, sudor y lágrimas que desde chiquita le he puesto a mi carrera y sueños”, cerró.

busqué mi nombre en twitter y leí cosas horribles, ahora entiendo por qué los artistas mas grandes no se buscan ni leen nada 👎

de todas formas sigo de pie y más feliz que nunca por este tremendo logro en mi carrera que solita pude hacer ♡ — la pantera (@soulfia_) February 26, 2024

soy artista independiente desde siempre y actualmente sin manager ni equipo administrativo, llegué a la Quinta a puro esfuerzo, sudor y lágrimas, que desde chiquita le he puesto a mi carrera y sueños 🤍 — la pantera (@soulfia_) February 26, 2024

Pero como era de esperarse, sus palabras recibieron contraargumentos por parte de sus detractores, sacándole en cara su apellido y sus estudios musicales.

Esta experiencia personal, a juicio de los haters, le quitaría sustento frente a otros artistas que no cuentan con herramientas profesionales e ingresos que le permitan seguir sus sueños. Más allá de su talento, el foco es el dinero y los supuestos contactos usados para llegar a esta instancia.

Suposiciones que Soulfia ya descartó en sus dos posts.

Que lata que webeen tanto a soulfia por el apellido de su familia. Uno no elige en que familia nacer, ella desde hace mucho que se desligo de la suya, hace todo sola y con su esfuerzo llego donde llego. El apellido no te da, ni quita talento o merito por tu trabajo. — Ro (@androme___da) February 26, 2024

Vesta Lugg

Por otro lado, y tal como apareció en medio de este debate a modo de comparación entre ambas, Vesta Lugg es otra de las artistas que más odiosidad recibe en redes sociales.

Su aparición en la serie Baby Bandito de Netflix desató una ola de “troleos” en X. Y si bien las críticas pueden estar o no fundamentadas para quienes piensan que técnicamente su carrera no es de valorar, los cuestionamientos se enfocaron meramente en sus “contactos”.

Es decir, nuevamente el dinero tomó un eje fundamental a la hora de evaluar una carrera musical.

Q HACE LA VESTA LUGG EN BABY BANDITO Q PACTO HIZO ESA MUJER PA ESTAR EN TODOS LADOS (tiene plata) — 🎧 (@armorspetal) February 17, 2024

Los cuestionamientos en sí no sólo se basaron en su aparición en la serie, sino que además en el soundtrack de la producción que incluía su más reciente estreno musical, Paracetamol.

Una colaboración con Loyaltty que tiene 177 mil visualizaciones en YouTube y que no “pegó” en la escena nacional, pero que sí apareció en la serie, al igual que canciones como La Falda de Myke Towers y Perro Negro de Bad Bunny ft. Feid. O el propio tema principal que es interpretado por otro artista nacional, Pailita, llamado Bendito.

estoy viendo baby bandito y no sé que tipo de manager o influencias tiene vesta lugg que aparece hasta en la sopa wn, te la intentan vender a la fuerza, y no wn no da, ya no nos gustó su música y su “estética” #babybandito — srtablum (@_casiopeax_) February 17, 2024

Pero el hecho de que “aparezca hasta en la sopa” no es lo único que mueve a sus haters, quienes también se deshacen en críticas o comentarios sobre su físico. Algo muy alejado a sus proyectos musicales, actorales o literarios.

“No soy natural”

En septiembre de 2023, Vesta salió a responder a aquellos usuarios y usuarias que le pedían que no se hiciera intervenciones en su cara, halagando la “naturalidad” que luce.

Y ella misma aclaró todos los procedimientos estéticos que ya se ha realizado, acusando que “no soy natural, no tengo nada de natural”, compartiendo una reflexión que da para pensar.

“Eso de categorizar a las mujeres en la mujer natural y la mujer no natural (…) ¿La mujer natural merece respeto, pero la mujer no natural no merece respeto? Es incorrecto“, explicó. “Tengamos mucho ojo con las palabras y cómo planteamos nuestras opiniones. No opinemos acerca de cuerpos ajenos”.

Otro suceso se remonta a mediados del 2022, cuando la artista compartió una fotografía disfrutando del paradisíaco Mykonos, en Grecia. En el registro se le puede ver sin la parte superior del bikini, tapándose con dos emojis de estrellas.

Sin embargo, más allá de los comentarios positivos, hubo quienes le escribieron fuertes y desubicadas palabras por su físico, las que Lugg compartió en sus stories de Instagram. “Que bella espalda”, “ultra plana”, le comentaron algunos usuarios.

La cantante no dudó en responderles. “Un amable recordatorio de que yo estoy acá y ustedes siguen pegados en comentar cuerpos ajenos… abrazos desde Grecia”, escribió en ese entonces.

Si no es el dinero, es el cuerpo

Si de calidad artística se trata, a continuación planteamos tres ejemplos de artistas de amplia carrera internacional que las ha llevado a ser ganadoras de importantes premios como Grammys, Globos de Oro y Billboard Music Awards.

Carreras que pudieron haber partido desde los nulos contactos o desde una familia adinerada, pero cuyas críticas trascienden a este debate sustentado por la plata y que se centra en lo que realmente mueve a los haters: El machismo.

Beyoncé es una de ellas y ha estado en el ojo público en las últimas semanas a raíz de la foto de su película documental Renaissance, donde aparece luciendo un pelo rubio platinado y con un efecto óptico que hace lucir su piel más clara de lo habitual.

Debido al odio que recibió en redes, la madre de la artista estalló y salió en su defensa, tachando de idiotas a quienes difunden estas críticas. “¿Cómo es de triste que incluso algunos de sus fans continúen con esa estúpida narrativa de odio y celos?”, comentó.

Camila Cabello es otra de las cantantes que en más de una oportunidad de ha referido a los comentarios recibidos en redes por su apariencia física.

La cubana que fue figura del “sueño americano” al formar la banda Fifth Harmony tras su paso por The X Factor, ha cultivado grandes hits que la posicionan como una artista de vanguardia, siendo incluso telonera de Colplay en su larga gira que los trajo por Chile.

Aún así, las críticas llueven en su contra y más allá de un argumento de dinero. En su caso también se enfocan en su cuerpo y estallaron con fuerza durante su otrora relación con Shawn Mendes, siendo fotografiada en la calle y en la playa, dando cuenta de su estado físico sin su consentimiento.

Misma situación de Selena Gómez, cuyo origen público se dio de la mano de Disney a muy temprana edad. El dinero y los millonarios contratos fueron parte de su carrera incipiente, la cual se consolidó con los estrenos de sus álbumes a cargo de grandes sellos y películas que la llevaron a la pantalla grande.

Pero su ex relación con Justin Bieber, la supuesta rivalidad con la modelo Hailey Bieber, su enfermedad autoinmune (Lupus) y actual pareja, Benny Blanco, son los temas que la han llevado a protagonizar tabloides y en múltiples ocasiones alejarse de las redes sociales.

Al igual que Camila Cabello, las críticas hacia Selena no son por dinero, por “pitutos” o su calidad vocal, sino que es nuevamente por el verdadero factor que predomina en todos los casos: El machismo oculto en los argumentos de los autodenominados sabios de la música, de la lucha de clases o de asesoría de imagen.

