“Es un golpe horroroso”: La fuerte reflexión de Fernanda Hansen tras recordar sus tres pérdidas de embarazo

Fernanda Hansen estuvo invitada en el reciente capítulo del programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde realizó una profunda reflexión respecto a su lucha por convertirse en madre.

“Tuve dos abortos, un aborto retenido, una guagua que venía mal y una incompatible con la vida. Me marcó, fue duro (…) Desde el momento que buscas un hijo, hay una energía psíquica y física de desear a esta guagüita e imaginarla”, señaló.

En esa misma línea, la periodista sostuvo que “le teníamos un nombre y todo, después vamos (a la clínica) y no tiene latidos. Es un golpe horroroso y después me volvió a pasar“.

Luego, en un tercer embarazo todo marchaba bien. Sin embargo, a los tres meses le informan que su bebé en camino era “incompatible con la vida”. “Venía muy mal… Alma la llamamos. Tengo sus cenizas y es un ser mágico para mí, que vino a recordarme muchas cosas que creo que había olvidado, respecto a buscar la felicidad dentro de uno”.

“Me forjó nuevamente para hacerme una mujer fuerte, me resignificó y me hizo a hacer una labor maravillosa por este país, que es la Ley Dominga”, dijo sobre el impacto que tuvo esta pérdida en su vida.

Cabe mencionar que en septiembre de 2021 se promulgó la Ley 21.371, que establece medidas especiales en relación con el manejo clínico y acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una muerte gestacional o perinatal de un hijo o hija.

La comunicadora, quien impulsó este proyecto legislativo, enfatizó que “hoy día existe un protocolo universal para las clínicas y los hospitales, en donde entre otras cosas se planteaba el trato digno. O sea, cuando uno va a hacerse un raspaje por un aborto retenido, no es un apéndice, hay una sensibilidad distinta“.

“Fui a trabajar abortando, porque no me atreví a contarle a mi jefe, no era algo que uno contara (…) Hoy día existe licencia médica a propósito de eso, entonces todo para mí en la vida ha terminado concluyendo que tiene un para qué y estos dos angelitos y mi Alma tenían que venir para eso”, añadió.