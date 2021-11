Este martes, la actriz Francisca García-Huidobro recurrió a sus redes sociales para acusar que desconocidos utilizaron un video suyo para hacer campaña por el candidato presidencial José Antonio Kast.

En las stories de su cuenta de Instagram, la conductora adjuntó una captura de pantalla del registro en cuestión y señaló que “este video circula en TikTok, no sé con la autorización de quién, sobre todo porque incluye a un menor de edad”.

“No soy votante de Kast y me parece muy violento que usen una imagen mía y de mi hijo para promocionar una campaña que no me representa para nada”, continuó García-Huidobro.

En la captura de pantalla del video falso, se puede ver que está escrito “vota 2, vota Kast”.

Tras la denuncia, la ex conductora de Chilevisión volvió a recurrir a sus stories con una petición a sus seguidores: “Si alguien sabe cómo denunciar este tipo de ‘artimañas’ que me escriba porfa, ya?”.

“Ese video se subió a IG, estábamos bailando con @arteeleganteofficial_, nunca lo subimos a TikTok, pero de alguna forma lo pusieron en esa app y lo hacen pasar como campaña… nada más lejano a nosotros”, concluyó.