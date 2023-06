“Decían «la Fran es mucho más bonita…»”: Fran Valenzuela contó que la confundieron en el Metro

En una nueva gala en vivo de los cuartos de final de The Voice Chile, una de la coaches, Fran Valenzuela, reveló una divertida anécdota que vivió mientras se transportaba en el Metro de Santiago.

Luego de la presentación de Camilo Peralta, del Team Royce, la intérprete de Ya no se trata de ti se tomó un momento para confesar la graciosa situación que pasó junto a unas fanáticas.

Luego de escuchar las palabras del concursante, quien comentó que ahora que está en el programa de Chilevisión ya lo reconocían en la calle, la intérprete nacional quiso compartir que a ella casi la reconocen en el transporte público.

“A mí una vez me reconocieron en el Metro”, comenzó. “Pero no lo hicieron porque iba sentada… alguien al lado…. habían unas niñas, una amigas, y me miraban”, continuó.

“Y decían ‘oye, ella es igual a la Fran Valenzuela’ y yo así sentada… y la otras amigas le decían ‘no… si la Fran es mucho más bonita”, añadió entre risas.

Finalmente, expresó que “no me han visto en The Voice, como estoy así, arreglada”.

