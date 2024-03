Carla Jara y Francisco Kaminski se separan tras 10 años de matrimonio: ¿Hubo infidelidad?

Francisco Kaminski y Carla Jara anunciaron el término de su matrimonio tras casi once años juntos y la animadora acusó infidelidad por parte de su ex pareja.

La pareja había celebrado el décimo cumpleaños de su hijo durante la semana pasada, por lo que Jara aclaró que la separación fue completamente repentina.

¿Hubo infidelidad entre Francisco Kaminski y Carla Jara?

La noticia inicial fue entregada durante la tarde de este jueves en el programa Zona de Estrellas, donde Adriana Barrientos aseguró haber conversado con Kaminski y señaló: “Me dice ‘sí amiga, estamos separados. Esto fue en buenos términos en todo caso. Tenemos una muy buena relación'”.

Las declaraciones del animador no fueron del agrado de Carla Jara, quien aseguró que la ruptura fue repentina y acusó infidelidad a LUN: “Nos separamos hace dos semanas y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos”.

En esa misma línea, agregó: “Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”.

Finalmente, Barrientos reveló otro extracto de la conversación que mantuvo con Francisco Kaminski: “Le digo: ‘Pucha, ojalá se arreglen’. Me responde: ‘Uno nunca sabe’. Hay esperanza”.

