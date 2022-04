“¿Pero te joteó?”: Gala Caldirola contó la verdad de la copa que le invitó Leo Di Caprio en Ibiza

La entrevista de Gala Caldirola con Julio César Rodríguez en Pero con Respeto de Chilevisión sigue dando de qué hablar. En la instancia, la modelo contó una anécdota que vivió con nada menos que con Leonardo Di Caprio.

La influencer confirmó en el espacio televisivo, donde también dijo que conoció a Naomi Campbell, que compartió unos momentos con el ganador del Oscar a Mejor Actor en una isla de Europa. Si bien el mito decía que hasta le había coqueteado, ella contó la verdad.

“¿Es cierto o es un mito que Leonardo te vio y te invitó a un espumante?”, le preguntó el conductor.

“Sí, hace muchos años, cuando estaba en Ibiza”, contestó Gala.

Rodríguez: “¿Pero es cierto o es mito?”

Caldirola: “Es verdad. Pero solamente a un espumante y nada más. De hecho, él estaba con una chica, una modelo rubia, guapísima”

R: “Te invitó a la mesa a compartir. ¿Pero te joteó?”

C: “No”

R: “Solamente quería mirarte”

C: “Solo me invitó a tomar un espumante. No me joteó. Él estaba con una chica. Me saludó, bla, bla, bla, dos palabritas”

R: “Pero si estás frente a DiCaprio, hasta yo, de verdad, a ver…”

C: “Más que nada porque lo encuentro un actorazo, una persona que ha hecho…”

R: “¿Y no se te ocurrió en ese momento pedirle un Titanic?”

C: “Te voy a ser súper honesta. En ese momento, el Leonardo DiCaprio que yo conocí con el del Titanic… No sé”

R: “¿Estaba medio mal en forma?”

C: “Medio mal cuidado. Estaba un poquito dejado”

R: “Pasó por épocas mal cuidadas, de excesos”

C: “No es que estaba como el Leonardo DiCaprio de la película. Mucha barba”

R: “Estaba hinchadito”

C: “Un poquito hinchadito. Lo cual no le quitaba mérito ni admiración por su trabajo. Estaba choqueada porque me parece un actor increíble”.